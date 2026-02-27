SUSCRÍBETE
    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    En redes sociales se ha convertido en un hábito casi ritual, asociado a múltiples efectos positivos para el cuerpo. Sin embargo, especialistas revisan qué tan fundadas están estas afirmaciones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos. Foto: Unsplash

    En redes sociales se ha instalado una recomendación que parece tan simple como poderosa: beber un vaso de agua tibia al día para adelgazar, mejorar la piel o aliviar molestias como el dolor menstrual o de garganta.

    Pero ¿qué dice la evidencia científica?

    Según una columna publicada en The Conversation por Lauren Ball, profesora de Salud y Bienestar Comunitario de la Universidad de Queensland, y Emily Burch, dietista y académica de la Southern Cross University, los beneficios atribuidos al agua caliente son, en su mayoría, exagerados.

    La hidratación importa más que la temperatura

    Las autoras son claras: el agua, fría, tibia o a temperatura ambiente, es esencial para la vida.

    Mantenerse hidratado favorece la digestión, la circulación, la función renal y la regulación de la presión arterial, entre otros procesos.

    Hasta ahora, no existe evidencia científica sólida que demuestre que el agua caliente ofrezca beneficios adicionales frente al agua fría más allá de los efectos propios de una buena hidratación.

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos. Foto: Pexels

    ¿Ayuda a bajar de peso?

    Uno de los mitos más extendidos es que el agua tibia “quema grasa”.

    Sin embargo, no hay estudios en humanos de alta calidad que demuestren que beber agua caliente por sí solo produzca una pérdida de peso significativa.

    Algunas investigaciones indican que aumentar el consumo de agua puede ayudar al control del peso, ya que incrementa la sensación de saciedad antes de las comidas y puede reemplazar bebidas azucaradas o altas en calorías.

    Pero la evidencia no respalda que la temperatura marque una diferencia relevante.

    Dolor de garganta

    Donde la temperatura sí parece jugar un papel es en el alivio de síntomas respiratorios.

    Los líquidos tibios pueden calmar la irritación de garganta y ayudar a disolver la mucosidad.

    El calor (y en algunos casos el vapor) tiene un efecto fisiológico plausible sobre los tejidos inflamados.

    Eso sí, el agua caliente no cura infecciones ni acorta la duración de un resfrío. Simplemente alivia los síntomas.

    El mismo efecto puede lograrse con té o infusiones calientes.

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Piel y “desintoxicación”

    Las afirmaciones sobre que el agua tibia “limpia” o “desintoxica” la piel no tienen respaldo científico.

    Mantenerse hidratado contribuye a la elasticidad cutánea y previene la sequedad, pero no hay pruebas de que el agua caliente sea superior a otras temperaturas.

    Además, la desintoxicación del organismo no depende del agua caliente, sino del funcionamiento del hígado y los riñones.

    ¿Y el dolor menstrual?

    El calor aplicado externamente (como un guatero de agua caliente) sí puede aliviar cólicos al relajar los músculos y mejorar la circulación.

    Pero beber agua tibia no ha demostrado tener ese efecto directo.

    La hidratación adecuada puede reducir algunas molestias asociadas a la retención de líquidos, aunque la temperatura no parece ser determinante.

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos. Foto referencial: Getty Images.

    El poder del ritual

    Entonces, ¿por qué persiste la tendencia? Las expertas apuntan a factores sensoriales y psicológicos.

    Sostener una bebida caliente puede resultar reconfortante, promover la relajación y facilitar la adopción de una rutina saludable.

    En síntesis, si tomar agua tibia te ayuda a hidratarte más o a iniciar el día con un hábito que disfrutas, no hay inconveniente.

    Pero la evidencia disponible sugiere que el verdadero beneficio está en el agua misma más que en su temperatura.

