    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el "método" de Matt Damon

    El actor bajó 15 kilos a sus 55 años para el rodaje de la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Cuando Matt Damon explicó que para el rodaje de La Odisea había bajado de peso tras eliminar el gluten de su dieta, volvió a instalarse un debate recurrente en nutrición.

    ¿Dejar esta proteína realmente ayuda a adelgazar o se trata de otro mito nutricional impulsado por celebridades?

    Según explica Chico Guppy, profesor de Nutrición en la Universidad de Kingston, en The Conversation, la respuesta es bastante más compleja de lo que parece.

    La ciencia, advierte, no respalda la idea de que eliminar el gluten por sí solo genere una pérdida de peso significativa en personas sanas.

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    ¿Qué es el gluten?

    El gluten es una proteína presente de forma natural en cereales como el trigo, la cebada y el centeno, y forma parte de alimentos cotidianos como el pan, la pasta y los cereales.

    Para la mayoría de la población, su consumo no implica riesgos para la salud. Sin embargo, existen excepciones claras: quienes padecen enfermedad celíaca (alrededor del 1% de la población) deben evitarlo estrictamente.

    Esto porque en celíacos provoca una respuesta autoinmune que daña el intestino delgado y dificulta la absorción de nutrientes.

    También está la llamada sensibilidad al gluten no celíaca, asociada a síntomas como hinchazón, reflujo, dolores de cabeza o erupciones cutáneas.

    Aunque su origen sigue siendo motivo de debate científico, actualmente la única recomendación para quienes la presentan es seguir una dieta sin gluten.

    Para el resto de las personas, eliminar alimentos que lo contienen puede ser innecesario e incluso contraproducente.

    Panes, pastas y cereales no solo aportan carbohidratos, sino también fibra y vitaminas del grupo B, por lo que su exclusión puede favorecer deficiencias nutricionales.

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    ¿Es cierto el método del actor?

    Guppy sostiene que, dado que Damon no mencionó ninguna condición médica, la explicación más probable de su pérdida de peso está relacionada con cambios generales en la dieta y el comportamiento alimentario, más que con el gluten en sí.

    De hecho, una investigación publicada en la revista Nutrients no encontró diferencias significativas en peso corporal o grasa entre dietas con y sin gluten en adultos sanos.

    La aparente efectividad de estas dietas suele ser “mecánica, no mágica”.

    Al eliminar el gluten, muchas personas dejan de consumir alimentos altos en calorías y carbohidratos, como pizzas, comida rápida o pastas.

    Esto reduce los niveles de glucógeno (la forma en que el cuerpo almacena carbohidratos) y, con ello, el agua asociada, lo que produce una rápida baja de peso inicial que puede confundirse con pérdida de grasa.

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon. REUTERS/Regis Duvignau REGIS DUVIGNAU

    Además, quienes siguen dietas sin gluten suelen optar por alimentos más naturales y menos procesados, lo que reduce la ingesta calórica total.

    Un pequeño estudio publicado en Frontiers of Sports and Active Living mostró una baja de peso tras seis semanas sin gluten, pero los autores atribuyen el efecto al déficit calórico y a la pérdida de líquidos, no a una ventaja metabólica.

    La conclusión, según los expertos, es clara: para la mayoría de las personas, dejar el gluten no es la clave para bajar de peso.

    Lee también:

    Gluten Dieta Matt Damon La Odisea Nutrición Alimentación Alimento Proteína Comida Bienestar Salud

