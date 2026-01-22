SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cuáles son los beneficios del aceite de oliva extra virgen, cuánta cantidad se recomienda consumir al día y por qué es el mejor aceite para tu salud, según una nutricionista.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    El aceite es un ingrediente clave en las comidas del día. Ya sea para saltear, hornear, freír o incluso como acompañamiento crudo, este alimento es muy utilizado en los hogares de Chile. En este escenario, la elección del tipo de aceite es fundamental y puede marcar la diferencia para una dieta saludable.

    Entre los aceites vegetales del mercado, el que más destacan los profesionales de la salud es el aceite de oliva extra virgen. Se obtiene al prensar la aceituna, que es el fruto del árbol de olivo. Y en comparación a otros aceites, su producción no pasa por procesos químicos.

    Según distintos estudios, su consumo tiene muchos beneficios para la salud: reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, neurodegenerativas e incluso de la muerte prematura, entre otros.

    En conversación con La Tercera, la nutricionista de la Clínica Universidad de los Andes, Bernardita Vignola, explica más sobre las propiedades del aceite de oliva y qué cantidad debiésemos consumir al día para mantener la salud en buen estado.

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios? Tendencias / La Tercera

    Cuáles son los beneficios del aceite de oliva

    La nutricionista Bernardita Vignola asegura que el aceite de oliva extra virgen es un alimento con muchos beneficios para la salud: “Se ha visto que su consumo disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, coronarias y mortalidad cardiovascular”.

    Esto, porque es rico en polifenoles, unos antioxidantes que tienen un impacto positivo en el nivel del perfil lipídico y de la glicemia, explica. También modula los marcadores de inflamación y el estrés oxidativo del cuerpo.

    No obstante, la especialista recuerda que para aprovechar las propiedades del aceite de oliva, es necesario acompañarlo con una alimentación saludable.

    Y es que solo agregar aceite de oliva a una dieta desequilibrada no compensa el exceso de alimentos ultraprocesados, azúcares o grasas saturadas.

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios? Tendencias / La Tercera

    Cuánta cantidad de aceite de oliva es recomendable

    La porción ideal depende de los requerimientos nutricionales de cada persona, asegura la nutricionista. Sin embargo, los estudios apuntan a unos 20 a 25 gramos al día, lo que equivale a una cucharada y media o dos cucharadas soperas diarias.

    Además, agrega que “la mejor forma de usar el aceite para no perder sus propiedades es en crudo. Sin embargo, el aceite de oliva es uno de los aceites que toleran mejor las temperaturas altas en comparación a otros aceites, posicionándolo como el mejor aceite para freír”.

