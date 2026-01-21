Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

En el último tiempo, los edulcorantes artificiales sin calorías se han tomado el mercado para evitar el consumo del azúcar y sus daños en la salud. Y aunque en muchos casos son una buena alternativa, los estudios muestran que tampoco son completamente inocuos.

Ahora, por los pasillos de las tiendas y supermercados, también se ofrecen unos azúcares naturales que prometen endulzar las bebidas y alimentos, pero con menos riesgos. Entre ellos, resalta la tagatosa , que tendría un sabor muy similar al azúcar de mesa, pero con un tercio de calorías.

Para entender cómo se produce y funciona en el cuerpo humano, un grupo de investigadores de la Universidad de Tufts en Estados Unidos dirigieron un estudio de prueba. Esto fue lo que descubrieron.

Qué es la tagatosa

La tagatosa es un edulcorante natural que se encuentra en pequeñas cantidades en productos como lácteos y frutas.

Según divulgaron desde Science Alert, no aumenta los niveles de insulina como la sacarosa (el azúcar de mesa) o algunos edulcorantes artificiales , por lo que podría ser una buena alternativa para quienes viven con diabetes, resistencia a la insulina, o para los pacientes que requieren perder peso.

De acuerdo a los investigadores, la tagatosa se fermenta en el intestino grueso y se absorbe parcialmente en el torrente sanguíneo a través del intestino delgado. Esto haría que la insulina no se dispare tras su consumo. Actúa de forma parecida a la fructosa, el azúcar de la fruta.

Por otra parte, algunos estudios muestran que tiene beneficios para la salud dental y bucal, pues limita el crecimiento de microbios dañinos.

Además, ha sido catalogada como segura para el consumo humano por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, la evidencia muestra que su consumo en dosis grandes puede provocar síntomas gastrointestinales, como diarrea, gases e inflamación, y puede afectar en mayor medida a quienes tienen intolerancia a la fructosa.

La dificultad de producir tagatosa

De acuerdo al estudio publicado en Cell Reports Physical Science, el mercado de la tagatosa se vio “limitado” por la capacidad de producción. Según uno de los autores, los procesos actuales son “ineficientes y costosos”.

Por ello, desde la Universidad Tufts, lograron desarrollar una nueva forma más sencilla de producir este azúcar más sano que el de mesa: modificaron la bacteria Escherichia coli para que, en lugar de comportarse como una bacteria normal, se convierta en una mini fábrica biológica, productora de tagatosa.

A la bacteria, le agregaron una enzima especial que encontraron en un moho y que permite cambiar una molécula por otra. Entonces, la bacteria convierte la glucosa en galactosa, y otra enzima transforma la galactosa en tagatosa.