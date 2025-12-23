Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA. Foto: Referencial.

Una alternativa a las agujas . La mayoría de los fármacos para bajar de peso que existen actualmente son inyectables: hay que usar agujas una vez por semana. Por esto, muchos pacientes se han resistido a iniciar un tratamiento para abordar su sobrepeso u obesidad.

Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) acaba de aprobar una nueva píldora oral Wegovy , una opción para quienes requieren el tratamiento, pero temen o se les dificulta autoinyectarse.

¿Qué eficacia tiene esta pastilla para adelgazar? ¿Cuándo estará disponible y cuánto costará? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA. Foto: Novo Nordisk.

Cómo es la píldora Wegovy para bajar de peso

Novo Nordisk, la farmacéutica que fabrica Ozempic y Wegovy, es la empresa detrás de la nueva píldora aprobada por la FDA.

La pastilla se llama simplemente Wegovy, y contiene semaglutida pero en una dosis mayor que el de las inyecciones , ya que al ingerirla por vía oral, solo una parte del compuesto se absorbe en el torrente sanguíneo.

Rybelsus es la pastilla para la diabetes de Novo Nordisk que ya está en el mercado hace un tiempo —también se vende en Chile— no obstante, la dosis máxima es de 14 mg, menor a los 25 mg que tiene la innovadora Wegovy.

Sobre su eficacia, un ensayo clínico financiado por la misma farmacéutica mostró que los 205 participantes que tomaron la píldora Wegovy perdieron el 13.6% de su peso después de 71 semanas.

No obstante, se trata de un ambiente controlado, por lo que la efectividad podría variar más en la práctica.

Beneficios y riesgos de tomar la pastilla de Wegovy

Los investigadores y médicos esperan que como el inyectable Wegovy ha demostrado que reduce el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, entre otros, el formato en pastilla tenga los mismos beneficios.

Eso sí, la evidencia desprendida del ensayo clínico mostró que los pacientes que utilizaron la píldora Wegovy tuvieron los mismos efectos secundarios gastrointestinales que quienes se administraron el fármaco vía inyección.

Cuándo sale la píldora Wegovy al mercado y cuánto costará

Se espera que la píldora Wegovy comience a venderse a principios del 2026 en Estados Unidos. Todavía no se sabe qué fecha llegará a Chile.

Sobre el precio, Novo Nordisk aseguró en noviembre que la dosis más baja de la pastilla tendrá un precio de 149 dólares (135.000 pesos chilenos aproximadamente) .

La dosis que tiene menor concentración de semaglutida es efectiva para tener una pérdida de peso significativa, y un buen punto de inicio para desarrollar tolerancia a los efectos secundarios y poder aumentar las dosis más altas, según el médico tratante vea conveniente.