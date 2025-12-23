SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    La FDA aprobó la píldora Wegovy para bajar de peso: qué tan efectiva es, cuáles son sus beneficios y riesgos, cuándo saldrá al mercado y cuánto costará.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA. Foto: Referencial. Tendencias / La Tercera

    Una alternativa a las agujas. La mayoría de los fármacos para bajar de peso que existen actualmente son inyectables: hay que usar agujas una vez por semana. Por esto, muchos pacientes se han resistido a iniciar un tratamiento para abordar su sobrepeso u obesidad.

    Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) acaba de aprobar una nueva píldora oral Wegovy, una opción para quienes requieren el tratamiento, pero temen o se les dificulta autoinyectarse.

    ¿Qué eficacia tiene esta pastilla para adelgazar? ¿Cuándo estará disponible y cuánto costará? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA. Foto: Novo Nordisk.

    Cómo es la píldora Wegovy para bajar de peso

    Novo Nordisk, la farmacéutica que fabrica Ozempic y Wegovy, es la empresa detrás de la nueva píldora aprobada por la FDA.

    La pastilla se llama simplemente Wegovy, y contiene semaglutida pero en una dosis mayor que el de las inyecciones, ya que al ingerirla por vía oral, solo una parte del compuesto se absorbe en el torrente sanguíneo.

    Rybelsus es la pastilla para la diabetes de Novo Nordisk que ya está en el mercado hace un tiempo —también se vende en Chile— no obstante, la dosis máxima es de 14 mg, menor a los 25 mg que tiene la innovadora Wegovy.

    Sobre su eficacia, un ensayo clínico financiado por la misma farmacéutica mostró que los 205 participantes que tomaron la píldora Wegovy perdieron el 13.6% de su peso después de 71 semanas.

    No obstante, se trata de un ambiente controlado, por lo que la efectividad podría variar más en la práctica.

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Beneficios y riesgos de tomar la pastilla de Wegovy

    Los investigadores y médicos esperan que como el inyectable Wegovy ha demostrado que reduce el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, entre otros, el formato en pastilla tenga los mismos beneficios.

    Eso sí, la evidencia desprendida del ensayo clínico mostró que los pacientes que utilizaron la píldora Wegovy tuvieron los mismos efectos secundarios gastrointestinales que quienes se administraron el fármaco vía inyección.

    Cuándo sale la píldora Wegovy al mercado y cuánto costará

    Se espera que la píldora Wegovy comience a venderse a principios del 2026 en Estados Unidos. Todavía no se sabe qué fecha llegará a Chile.

    Sobre el precio, Novo Nordisk aseguró en noviembre que la dosis más baja de la pastilla tendrá un precio de 149 dólares (135.000 pesos chilenos aproximadamente).

    La dosis que tiene menor concentración de semaglutida es efectiva para tener una pérdida de peso significativa, y un buen punto de inicio para desarrollar tolerancia a los efectos secundarios y poder aumentar las dosis más altas, según el médico tratante vea conveniente.

    Lee también:

    Más sobre:SaludPíldora para bajar de pesoWegovyBajar de pesoPastilla para bajar de pesoCómo bajar de pesoFDAPíldora para bajar de peso aprobada por la FDANovo NordiskOzempicPíldora WegovyPastilla WegovyPastilla OzempicChileInyecciónMedicamentoMedicamento para bajar de pesoInyectable WegovyLa TerceraSemaglutidaGLP-1

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Lanzó una molotov a Carabineros, lo visitó Boric en la cárcel y fue condenado a 10 años de presidio: el caso de Nicolás Piña

    Tribunal declara culpable a exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavado de activos

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    “Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

    Lo más leído

    1.
    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    2.
    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    3.
    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    4.
    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad
    Chile

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos
    Negocios

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    La nueva marca que rompió el cobre

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida