El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

Ante el vertiginoso aumento de diagnósticos de cáncer de colon en personas jóvenes, una nueva tendencia de salud que desconcierta a los médicos, la investigación del doctor Harald zur Hausen, premio Nobel de Medicina, vuelve a cobrar relevancia. El médico alemán, que falleció en 2023, investigó esta enfermedad hasta sus últimos días.

Él fue quien descubrió que el cáncer de cuello uterino es provocado por el virus del papiloma humano (VPH), hallazgo que lo hizo merecedor del Premio Nobel en 2008.

Y desde hace más de diez años, el especialista comenzó a cuestionarse la razón detrás del aumento del cáncer colorrectal. En especial, cuando los titulares de ese entonces alertaban que la carne roja era un alimento cancerígeno que aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer.

Por qué la carne roja aumenta el riesgo de cáncer colorrectal

Quienes consumen más carne roja, tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer . En esto coinciden los organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), y es que la evidencia científica es concluyente.

En esta línea, Dr. Harald zur Hausen decidió estudiar en profundidad los efectos de la carne roja en el cuerpo, y encontró que la situación es compleja, pues aparentemente el mayor riesgo de padecer esta enfermedad tiene mucho que ver con la especie bovina de donde se extrae la carne.

En un estudio publicado en International Journal of Cancer, el médico planteó que los países que tienen una alta tasa de consumo de carne de res tiene más diagnósticos de cáncer de colon.

Por ejemplo, en la India o China, donde se consume más cerdo o cordero, las tasas de la enfermedad son mucho más bajas. En cambio, en Japón o Corea, donde se consume más carne de res, hay un aumento pronunciado en la incidencia de cáncer.

Pero el médico va más allá: “Los datos disponibles son compatibles con la interpretación de que un factor específico de la carne, sospechoso de ser uno o más virus bovinos termorresistentes potencialmente oncogénicos ”. Es decir, podría haber un virus que “contamina” la carne de res y provoca el desarrollo del cáncer en quienes la consumen.

Para el Dr. zu Hausen, el cáncer provocado por la carne roja podría ser una consecuencia de la combinación entre los carcinógenos químicos de la cocción de la carne, junto a un virus que la infecta.

En 2014, el médico instó a los jóvenes a continuar investigando. Y es que falta evidencia científica para sostener su hipótesis: “Solo puedo animar a los jóvenes investigadores a que estudien este tema con más atención”.

“Personalmente estoy convencido de que nos esperan algunas sorpresas en lo que respecta a la participación de los virus y otros agentes en el cáncer humano”.