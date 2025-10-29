SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Profesionales de la salud aseguran que aunque los factores genéticos pueden influir, hay ciertas medidas que se pueden adoptar para la prevención y la detección temprana, así como para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad? Foto: archivo / referencial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la cantidad de casos de cáncer en el mundo han presentado un aumento significativo.

De acuerdo a cifras entregadas por el organismo a principios del año pasado, se calcula que en 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 9,7 millones de muertes

Se estima que alrededor de 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida y que aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren a causa de la enfermedad, según los datos de la OMS.

La situación ha llevado a que distintos equipos de especialistas desarrollen investigaciones científicas para descifrar a qué se debe este aumento y cómo se puede combatir.

Junto con ello, profesionales de la salud han informado que hay medidas que se pueden adoptar para ayudar a reducir el riesgo de padecer esta enfermedad.

El director de pacientes de la Sociedad Americana del Cáncer, Arif Kamal, declaró en una reciente entrevista con el Washington Post que el cáncer “es algo que te sorprende sin que lo busques y afecta tu vida de una manera que no puedes evitar”.

Sin embargo, agregó, son numerosas las investigaciones que han profundizado en cómo las elecciones de estilo de vida y las exposiciones ambientales contribuyen al riesgo de padecer esta enfermedad.

Comentó que, a diferencia de la genética, estos factores se pueden controlar hasta cierto punto.

Lo que intentamos hacer es desarrollar hábitos saludables para evitar problemas con el tiempo, y puedes hacerlo ahora para invertir en un futuro con menos cáncer. La única manera de seguir reduciendo el número de personas diagnosticadas con cáncer es cambiando nuestra forma de vida entre los 20 y los 30 años”, enfatizó Kamal.

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad? Foto: archivo / referencial.

Qué se puede hacer para disminuir el riesgo de padecer cáncer

La cofundadora y directora del programa para adultos jóvenes con cáncer de mama del Instituto de Cáncer Dana-Farber en Boston, Ann Partridge, declaró al Post que aunque este tipo de cáncer se asocia con antecedentes familiares y cambios hormonales, factores como la obesidad y el consumo de alcohol pueden aumentar las probabilidades de enfrentarlo.

En este sentido, precisó: “No puedes controlar tus antecedentes familiares. No puedes controlar cuándo te vino la menstruación en la juventud. Pero sí puedes controlar lo que ingieres, haciendo ejercicio y cuidándote bien, y si decides beber alcohol, hazlo con moderación o en menor cantidad”.

Tanto el cáncer colorrectal como el cáncer de mamá están entre los que van en aumento más rápidamente entre adultos jóvenes, según Kamal. Cabe recordar que este último también se puede dar en hombres.

La directora del Centro de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano del Instituto de Cáncer Dana-Farber, Kimmie Ng, dijo al citado periódico que la obesidad también es un factor de riesgo común para los cánceres gastrointestinales.

Entre las recomendaciones que la Sociedad Americana del Cáncer sugiere para reducir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, está realizar actividad física regular semanalmente y limitar el sedentarismo.

También recomiendan llevar una dieta consistente y equilibrada con alimentos ricos en nutrientes, la cual incluya una variedad de frutas, verduras y cereales integrales.

Asimismo, sugieren limitar o evitar las carnes rojas y procesadas, así como las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.

Junto con ello, recomiendan evitar o limitar el consumo de alcohol. En caso de que se decida beber, recalcan que no se debería tomar más de una copa al día si eres mujer o dos si eres hombre.

Ng comentó que hay casos de pacientes que desarrollan cáncer colorrectal pese a haber adoptado medidas para prevenir y resguardar su salud, tales como las mencionadas anteriormente.

Aseguró que el aumento de casos de este tipo de cáncer parece estar relacionado con factores ambientales, aunque hasta el momento “todavía desconocemos con certeza qué exposiciones ambientales influyen”.

Frente a esta situación algunos equipos de científicos están investigando cómo la exposición a ciertas sustancias químicas y plásticos podría relacionarse con la enfermedad.

Los especialistas recomiendan, refiriéndose a los distintos tipos de cáncer, que las personas conozcan sus antecedentes familiares y personales. Sostienen que aquello podría ayudar a la detección temprana.

Ng precisó que, “en el caso del cáncer colorrectal, si existen antecedentes familiares de ese tipo de cáncer o incluso un pólipo avanzado en familiares, una persona puede optar a una prueba de detección antes de los 45 años”.

“Eso podría salvarle la vida”, subrayó la especialista.

Partridge agregó que las pruebas genéticas también podrían contribuir a una detección temprana, además de tener conocimiento del historial médico personal y estar atento a los cambios y síntomas que se puedan presentar.

Por ejemplo, dijo Kamal, los bultos, el sangrado o las protuberancias que persisten o empeoran con el tiempo deberían ser un motivo para visitar a un médico.

El sangrado rectal o la sangre en las heces podrían ser signos de cáncer colorrectal y deberían requerir de una evaluación completa, añadió.

Otros posibles signos de cáncer colorrectal son: cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal, pérdida de peso involuntaria, y síntomas de anemia o bajo recuento de glóbulos rojos, como dificultad para respirar o fatiga al hacer ejercicio.

“Ignorar los síntomas solo permite que el cáncer gane tiempo”, recalcó el director de pacientes de la Sociedad Americana del Cáncer al Post.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

Lee también:

Más sobre:SaludCáncerCienciaEnfermedadesCáncer de mamaCáncer colorrectalMedicinaObesidadAlimentaciónEjercicioNutriciónLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Trump dice que podría reunirse con Kim “en un futuro no muy lejano” y minimiza el disparo de misiles de Pyongyang

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Calor de verano: qué días y en qué comunas habrá más de 30 °C en la Región Metropolitana

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

5.
Sorpresiva rebaja de platas políticas pone en jaque créditos para campañas e irrita al Congreso

Sorpresiva rebaja de platas políticas pone en jaque créditos para campañas e irrita al Congreso

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga
Chile

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Balean a hombre en cancha de fútbol en Buin: desconocidos lo obligaron a correr antes de atacarlo

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal
Negocios

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Producción de cobre de Anglo American cae 9% a septiembre de 2025

Ministro Grau le responde a Coloma por elaboración del Presupuesto y afirma que el gasto social “está creciendo”

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?
Tendencias

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Calor de verano: qué días y en qué comunas habrá más de 30 °C en la Región Metropolitana

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes
El Deportivo

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román vence a Independiente del Valle y se mete en la final de la Copa Sudamericana

Repasa la clasificación de Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli a la final de la Copa Sudamericana

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro
Cultura y entretención

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza
Mundo

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Trump dice que podría reunirse con Kim “en un futuro no muy lejano” y minimiza el disparo de misiles de Pyongyang

Trump sostiene que Israel “tiene derecho” a tomar represalias en la Franja de Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal