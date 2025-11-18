BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Un nuevo estudio publicado en JAMA Oncology analizó la alimentación de casi 30 mil mujeres menores de 50 años y entregó pistas sobre por qué el cáncer colorrectal está aumentando en personas jóvenes.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Los casos de cáncer colorrectal han aumentado significativamente en todo el mundo, en especial en personas jóvenes. Se trata de una tendencia que hace varias décadas casi no existía, y que hoy causa preocupación entre los médicos.

    Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está provocando la enfermedad, un nuevo estudio publicado en JAMA Oncology dio indicios de qué podría estar detrás del aumento de casos de cáncer de colon, particularmente en mujeres menores de 50 años.

    Se trata de una investigación observacional que examinó 24 años de registros de salud y dieta de 29.105 mujeres jóvenes (menores de 50 años).

    Esto fue lo que descubrieron sobre su vínculo con el cáncer colorrectal.

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué el cáncer colorrectal prevalece en mujeres jóvenes

    Después de analizar los datos, el estudio publicado en JAMA Oncology reveló que las mujeres que consumen más alimentos ultraprocesados en su vida diaria, tienen mayor riesgo de desarrollar pólipos colorrectales antes de los 50 años.

    Los pólipos colorrectales son unos pequeños crecimientos anormales que aparecen en la pared del colon o del recto. Son en gran parte benignos, sin embargo, con el tiempo pueden transformarse en cáncer.

    Pero, ¿por qué los alimentos ultraprocesados podrían estar vinculados a una mayor incidencia de presentar pólipos en el colon (que eventualmente llevarían a un posible desarrollo de cáncer)?

    Los médicos apuntan a que los ultraprocesados carecen de fibra —esencial para cuidar la salud del colon— y, en cambio, tienen altas cantidades de azúcar, sal, grasa y aditivos.

    Y el estudio encontró que las mujeres que consumían entre nueve y diez porciones diarias de alimentos ultraprocesados tenían un 45% más de probabilidades de desarrollar pólipos antes de cumplir 50 años.

    En cambio, las pacientes que consumían menos (máximo tres porciones al día) tenían menos riesgo.

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Cómo evitar el cáncer de colon

    “No pretendemos alarmar a la gente. Y no les decimos que consumir cualquier alimento ultraprocesado vaya a provocar cáncer de colon”, dijo Andrew T. Chan, autor principal del estudio y gastroenterólogo, en conversación con el Washington Post.

    Para el médico, este estudio reveló “solo una pieza del rompecabezas: que hay muchos factores que contribuyen al riesgo de cáncer de colon y que es importante tenerlo en cuenta”.

    La intención es demostrar que la alimentación podría ser la mejor herramienta de prevención frente al incremento de casos de cáncer colorrectal en jóvenes. Y encontrar el equilibrio entre alimentos ultraprocesados e integrales puede marcar la diferencia.

    Síntomas del cáncer colon

    Al igual que muchos tipos de cáncer, el que afecta al colon y al recto no suele provocar síntomas en un inicio, sino cuando ya la enfermedad está más avanzada.

    Por ello, quienes tienen antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorrectal debiesen acudir a hacerse exámenes preventivos cada año.

    Dicho lo anterior, los síntomas más comunes del cáncer del colon son, según Mayo Clinic:

    • Cambio en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento más frecuentes.
    • Sangrado rectal o sangre en las heces.
    • Molestias continuas en la zona abdominal, como calambres, gases o dolor.
    • Sensación de que el intestino no se vacía del todo durante la defecación.
    • Debilidad o cansancio.
    • Pérdida de peso involuntaria.

    Ante cualquier molestia, será necesario consultar con un especialista de salud.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCáncerCáncer de colonSíntomas cáncer de colonSíntomas cáncerCáncer de colon personas jóvenesJóvenes cáncerEstudioInvestigaciónOncologíaCáncer colorrectalCáncer de rectoAlimentaciónAlimentos ultraprocesadosDietaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia
    Negocios

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    Tasa de fraudes en medios de pago en Chile es tres veces más alta que previo a ley de 2020 y 6,5 veces mayor que en la UE

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia
    Tendencias

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia
    El Deportivo

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    “Decepcionado de los wanderinos”: el lamento de los derrotados del mundo del deporte en las Elecciones 2025

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza
    Mundo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?