SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Coquimbo Unido busca su revancha contra Tolima para tomar el liderato del Grupo B de la Libertadores

    El elenco pirata enfrenta en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Deportes Tolima por la penúltima fecha de la primera fase de la competencia. En paralelo, Audax Italiano chocará ante Barracas Central por la Copa Sudamericana.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @cdtolima / x.

    Coquimbo Unido se alista para un nuevo desafío internacional. Este martes el conjunto aurinegro recibirá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Deportes Tolima buscando cobrarse revancha del duelo de ida. En dicha oportunidad la escuadra colombiana se impuso por 3-0.

    Ambos elencos llegan a este cruce igualados con siete puntos, mientras que Universitario y Nacional están con 4 unidades, lo que hace imperioso que los piratas se impongan para llegar en las mejores condiciones a la última fecha de la fase de grupos.

    Una tarea importante para el equipo dirigido por Hernán Caputto. En la previa de este duelo, el DT tomó la palabra para dar a conocer cómo ha vivido las horas previas al duelo tras imponerse por 3-0 a Audax Italiano en la Liga de Primera.

    Han sido partidos duros, difíciles, pero bueno. Dijimos que lo teníamos que afrontar, dijimos que íbamos a estar preparados y bueno, el equipo ha funcionado, a estado a la altura y ahora que nos toca el partido del martes, los jugadores se han recuperado bien”, comenzó señalando en diálogo con Redgol.

    Sobre las modificaciones que realizó para enfrentar a los itálicos, apuntó que “son recuperables. Los jugadores por los que se hizo algún cambio son porque tenían alguna dolencia, pero nada más que por eso. Lo bueno de tener a todos los jugadores a disposición, lo difícil de hacer la citación, pero lo lindo que queremos los entrenadores es tener a todos los jugadores a disposición”.

    “Queda mucho todavía, por supuesto que seguimos ahí luchando para seguir escalando lugares. Creo que lo hicimos este fin de semana, sin embargo tenemos otro torneo que también estamos jugando a la vez y hay que ir paso a paso. Ya tuvimos el torneo el viernes y hoy pensamos en el martes, que es una linda oportunidad de jugar en nuestra cancha y estando de local nos podemos hacer fuerte”, remató sobre la competencia local en la que se encuentran ocupando el quinto lugar, ocho puntos por debajo de Colo Colo.

    Audax va por el repunte en la Sudamericana

    Favián Loyola empató con un golazo el partido ante Barracas Central. Foto: Photosport.

    Otro de los equipos chilenos que verá acción internacional este martes es Audax Italiano, cuadro que recibirá en el estadio Municipal de La Florida a Barracas Central.

    Los dos clubes vienen de caer en sus últimas presentaciones, por lo que un triunfo resulta vital para ambos. Los floridanos quieren levantarse de su derrota contra Vasco da Gama, mientras que los argentinos vienen de caer contra Olimpia, también como anfitriones.

    El último duelo en el que se enfrentaron fue el pasado 28 de abril en Argentina, donde los verdes consiguieron un agónico empate en el minuto 90+5 con la anotación de Favián Loyola.

    Cabe señalar que el conjunto transandino llega presionado. Marcha último en el Grupo G con tres puntos obtenidos en tres igualdades, por lo que aún no ha podido conseguir su primer triunfo internacional, hecho que lo tiene al borde de la eliminación.

    Por lo mismo, un triunfo para Barracas contra Audax es clave para entrar a pelear la clasificación a la siguiente fase del torneo, considerando que en la última fecha deben visitar a Vasco da Gama en Brasil.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCoquimbo UnidoCopa LibertadoresAudax ItalianoCopa Sudamericana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias

    Chileno detenido en Brasil por racismo tiene una causa en trámite por soborno y una denuncia en 2013 por amenaza de bomba

    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico

    Hombre muere tras ser baleado en la comuna de Maipú: fue perseguido por los atacantes hasta su domicilio

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    3 recomendaciones para gestionar conversaciones difíciles, según especialistas

    Lo más leído

    1.
    Con Neymar entre los convocados: Carlo Ancelotti anuncia la nómina definitiva de Brasil para el Mundial 2026

    Con Neymar entre los convocados: Carlo Ancelotti anuncia la nómina definitiva de Brasil para el Mundial 2026

    2.
    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    3.
    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

    4.
    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    El quinto DT despedido en la Liga de Primera: Deportes Concepción echa a Walter Lemma a dos meses de su llegada

    5.
    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Chileno detenido en Brasil por racismo tiene una causa en trámite por soborno y una denuncia en 2013 por amenaza de bomba
    Chile

    Chileno detenido en Brasil por racismo tiene una causa en trámite por soborno y una denuncia en 2013 por amenaza de bomba

    Hombre muere tras ser baleado en la comuna de Maipú: fue perseguido por los atacantes hasta su domicilio

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos
    Negocios

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico
    Tendencias

    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    3 recomendaciones para gestionar conversaciones difíciles, según especialistas

    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City
    El Deportivo

    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City

    Temporada en alza: Alejandro Tabilo es el latinoamericano de mayor progreso en el Top 50

    Coquimbo Unido busca su revancha contra Tolima para tomar el liderato del Grupo B de la Libertadores

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Cócteles, porros y rock en Nashville: Bob Dylan y el camino de Blonde on Blonde
    Cultura y entretención

    Cócteles, porros y rock en Nashville: Bob Dylan y el camino de Blonde on Blonde

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias
    Mundo

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias

    Rusia inicia tres días de ejercicios sobre “preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”

    Estados Unidos realizará mañana un ensayo con un misil balístico intercontinental ‘Minuteman III’ “sin cabeza explosiva”

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60