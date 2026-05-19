Coquimbo Unido busca su revancha contra Tolima para tomar el liderato del Grupo B de la Libertadores

Coquimbo Unido se alista para un nuevo desafío internacional. Este martes el conjunto aurinegro recibirá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Deportes Tolima buscando cobrarse revancha del duelo de ida. En dicha oportunidad la escuadra colombiana se impuso por 3-0.

Ambos elencos llegan a este cruce igualados con siete puntos, mientras que Universitario y Nacional están con 4 unidades, lo que hace imperioso que los piratas se impongan para llegar en las mejores condiciones a la última fecha de la fase de grupos.

Una tarea importante para el equipo dirigido por Hernán Caputto. En la previa de este duelo, el DT tomó la palabra para dar a conocer cómo ha vivido las horas previas al duelo tras imponerse por 3-0 a Audax Italiano en la Liga de Primera.

“Han sido partidos duros, difíciles, pero bueno. Dijimos que lo teníamos que afrontar, dijimos que íbamos a estar preparados y bueno, el equipo ha funcionado, a estado a la altura y ahora que nos toca el partido del martes, los jugadores se han recuperado bien”, comenzó señalando en diálogo con Redgol.

Sobre las modificaciones que realizó para enfrentar a los itálicos, apuntó que “son recuperables. Los jugadores por los que se hizo algún cambio son porque tenían alguna dolencia, pero nada más que por eso. Lo bueno de tener a todos los jugadores a disposición, lo difícil de hacer la citación, pero lo lindo que queremos los entrenadores es tener a todos los jugadores a disposición”.

“Queda mucho todavía, por supuesto que seguimos ahí luchando para seguir escalando lugares. Creo que lo hicimos este fin de semana, sin embargo tenemos otro torneo que también estamos jugando a la vez y hay que ir paso a paso. Ya tuvimos el torneo el viernes y hoy pensamos en el martes, que es una linda oportunidad de jugar en nuestra cancha y estando de local nos podemos hacer fuerte”, remató sobre la competencia local en la que se encuentran ocupando el quinto lugar, ocho puntos por debajo de Colo Colo.

Audax va por el repunte en la Sudamericana

Favián Loyola empató con un golazo el partido ante Barracas Central. Foto: Photosport.

Otro de los equipos chilenos que verá acción internacional este martes es Audax Italiano, cuadro que recibirá en el estadio Municipal de La Florida a Barracas Central.

Los dos clubes vienen de caer en sus últimas presentaciones, por lo que un triunfo resulta vital para ambos. Los floridanos quieren levantarse de su derrota contra Vasco da Gama, mientras que los argentinos vienen de caer contra Olimpia, también como anfitriones.

El último duelo en el que se enfrentaron fue el pasado 28 de abril en Argentina, donde los verdes consiguieron un agónico empate en el minuto 90+5 con la anotación de Favián Loyola.

Cabe señalar que el conjunto transandino llega presionado. Marcha último en el Grupo G con tres puntos obtenidos en tres igualdades, por lo que aún no ha podido conseguir su primer triunfo internacional, hecho que lo tiene al borde de la eliminación.

Por lo mismo, un triunfo para Barracas contra Audax es clave para entrar a pelear la clasificación a la siguiente fase del torneo, considerando que en la última fecha deben visitar a Vasco da Gama en Brasil.