¿Burlar la reforma? Gobierno pone urgencia a moción para evitar el Servicio Civil y no soltar nombramiento de 57 notarios

Con cuatro votos a favor y una abstención, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la moción interpretativa ingresada el 2 de junio por el senador Pedro Araya (PPD), a fin de que se establezca que 57 concursos para cargos de notarios y conservadores se resolverán en base a los criterios antiguos y no conforme al nuevo sistema que fijó la reforma que comenzó a regir el pasado 2 de abril.

De acuerdo con la interpretación de la mayoría de los parlamentarios de dicha instancia, esa sería la vía correcta en función de que las ternas elaboradas por las cortes de apelaciones para proveer dichos cargos se enviaron al Ejecutivo con anterioridad a que entrara en vigencia la ley. Esto, pese a que hoy el Ministerio de Justicia tiene facultades para solicitar a los tribunales de alzada del país que vuelvan a elaborar esos listado según los nuevos parámetros.

Así, a pesar de que la nueva normativa establece que será el Servicio Civil el encargado de realizar dicha definición -para así sacar al Poder Judicial del proceso, evitar conflictos de intereses y hacer el sistema más transparente- se posicionó una fórmula que varios entendidos en la materia catolagan como una última gran jugada para eludir las nuevas reglas.

Pero la necesidad de establecer la aclaración respecto del futuro de las ternas elaboradas antes de la entrada en vigencia de la ley no sólo es compartida por los senadores que votaron a favor, sino que el gobierno también transparentó su apoyo a dicha moción.

De hecho, en medio de la sesión de ayer miércoles -donde la iniciativa se aprobó en general- el ministro de Justicia, Fernando Rabat, invitó a los congresistas a apoyar la propuesta del senador Araya, a la que además pusieron suma urgencia.

Como indicó el secretario de Estado al fundar la postura del Ejecutivo, la gracia del proyecto es que si bien establece que los 57 cargos vacantes para los cuales se elaboraron ternas antes de la nueva ley los debe definir el ministerio, exige a los postulantes declarar que no tienen inhabilidades. Ese detalle, explicitó Rabat, daría cuenta de que se respeta el espíritu de la reforma.

“Nos parece correcta la moción del senador señor Araya (...) Este proyecto lo que busca es aclarar que esas 57 ternas las resuelve el ministro de Justicia con una sola salvedad, que los postulantes que están en esa terna tienen que suscribir una declaración de que no tienen las inhabilidades. Y dos, hacerse cargo de una cantidad importante de ternas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no habían sido confeccionadas por las cortes, que esas las resuelve el Servicio Civil”, sostuvo el ministro.

Una postura totalmente disímil mostró la senadora Claudia Pascual (PC), pues su postura es que las cortes elaboren de nuevo los listados teniendo presente los nuevos criterios, tal como en su momento lo intentó el exministro Jaime Gajardo (PC), cuando en febrero pasado devolvió todas las ternas que se le habían enviado.

Como dijo la senadora Pascual durante la comisión, que se elaboren de nuevo permitiría “entrar más limpiamente en el terreno”, pues ya se ha difundido que hay personas con inhabilidades en los listados presentados.

Ante ello, eso sí, Araya contraargumentó que todo el proceso sería más lento y que es más expedito que se revisen declaraciones de inhabilidades que elaborar las ternas otra vez, aunque nuevamente la senadora Pascual intervino y planteó que la moción interpretativa establezca que será el Servicio Civil el que defina.

El punto lo recogió directamente el ministro Rabat, advirtiendo que eso no es viable por lo que definió como un “problema de oportunidad”. Según dijo, si se sigue ese camino, “habrían 116 ternas que pasarían al Servicio Civil, lo que nos produciría un problema de operatividad con los cargos que hay que completar y que se demoraría, y tendría muchísimo tiempo de interinato”.

Considerando las diferencias, la Comisión acordó abrir un plazo para indicaciones que vence al mediodía del próximo lunes.

Esquivar la nueva ley

El exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI) fue uno de los grandes impulsores de las modificaciones al sistema notarial, por lo que al abordar esta moción interpretativa que se discute en el Senado no ocultó sus reproches.

“La presentación de una iniciativa de ley que busca mantener el sistema antiguo de nombramientos de notarios, antes de que empiece a regir la nueva ley ya promulgada, constituye una forma de burlar el cambio establecido por la nueva ley antes de que empiece a regir. Ello no sólo es un grave retroceso, sino que alerta sobre la voluntad de algunos de mantener el sistema de nombramientos opaco y discrecional que ha sido el origen de la reforma y que busca modificar algo que ha causado rechazo público", sostuvo el exministro a La Tercera.

Larraín hizo presente que si bien “la nueva ley sólo logró modificar el origen de los nombramientos”, es “mejor” que lo que se tenía antes. “Que eso se quiera modificar ahora revela que algunos se resisten a modernizar y transparentar los nombramientos de notarios, los mismos que no querían legislar cuando era su deber hacerlo".

Por lo mismo, recalcó que espera que la moción en cuestión sea rechazada para así “mostrar compromiso con la responsabilidad pública”.

Al abordar el asunto el senador Araya recalcó que el único objetivo de su iniciativa es aclarar y resolver un vacío que dejó la reforma.

“El proyecto aclara esta situación y establece que aquellos concursos cuyas ternas fueron confeccionadas por las respectivas cortes de apelaciones antes del 2 de abril, y que actualmente se encuentran en el Ministerio de Justicia para su resolución, continuarán tramitándose conforme al sistema anterior. En estos casos, únicamente se exigirá a los postulantes la presentación de una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a inhabilidades legales. Esto no implica, en ningún caso, rehacer las ternas ya elaboradas", manifestó.

Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, manifestaron que si bien el ministro Rabat apoyó la moción en cuestión, explicitan que lo que se busca es una solución, no una fórmula determinada. Por eso, afirmaron que si el Congreso decide que se haga por Servicio Civil, se apoyará esa moción.

Para varios ha causado extrañeza que no se haya optado por la vía del Servicio Civil siendo que incluso el pleno de la Corte Suprema apoya ese camino. “Los postulantes en concursos en trámite no son titulares de derechos adquiridos que justifiquen la aplicación del régimen derogado, toda vez que, al no haberse dictado un acto terminal, sus posiciones jurídicas constituyen meras expectativas. En consecuencia, dichas situaciones pueden ser legítimamente afectadas por la nueva legislación, sin que implique alguna infracción”, se lee en un pronunciamiento del 4 de mayo.

La moción de Araya ha provocado ruido en el Parlamento. Fuentes del Congreso comenten que el miércoles la mesa del Senado -que lidera la senadora Paulina Núñez (RN) y el senador Iván Moreira (UDI)- mostró extrañeza cuando la Segpres hizo presente la urgencia del Ejecutivo.