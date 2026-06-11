SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó el jueves que los sistemas dentro del Pentágono “han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Edificio del Pentágono. Foto: Archivo

    Varios pisos y pasillos del Pentágono fueron cerrados y otros se encontraban siendo evacuados debido a un “incidente con materiales peligrosos”. Así lo dieron a conocer a CNN tres fuentes familiarizadas con el caso y el departamento de bomberos local.

    El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó el jueves que los sistemas dentro del Pentágono “han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”.

    “El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada”, dijo Parnell. “Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes de los edificios”.

    Según la capitana Jamie Jill, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, que fue citada por CNN, el equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono está interviniendo en el incidente con la ayuda del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

    Una publicación en redes sociales del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Arlington indicó que el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington está operando en el Pentágono “durante un incidente con materiales peligrosos”.

    Un mensaje enviado por el equipo de seguridad del Pentágono indicaba que se había detectado un “problema de calidad del aire” y que se necesitaban pruebas adicionales.

    “Estas pruebas adicionales podrían durar entre una y dos horas. Los equipos de respuesta están preparados para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que observen personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central. Les rogamos que no interpreten estas actividades”, indicaba el mensaje.

    Según dos fuentes, los pisos del segundo al quinto, en los pasillos del cuatro al siete del extenso complejo del Pentágono, fueron cerrados. Una tercera fuente declaró a CNN que la policía en el edificio lleva máscaras antigás y equipo completo de protección química.

    Más sobre:Estados UnidosPentágonomateriales peligrososcierreWashingtonArlington

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Enap presenta proyecto por casi US$100 millones para mantener abastecimiento de gas en la Región de Magallanes

    Lo más leído

    1.
    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz
    Chile

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor