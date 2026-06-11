Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

Varios pisos y pasillos del Pentágono fueron cerrados y otros se encontraban siendo evacuados debido a un “incidente con materiales peligrosos”. Así lo dieron a conocer a CNN tres fuentes familiarizadas con el caso y el departamento de bomberos local.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó el jueves que los sistemas dentro del Pentágono “han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”.

“El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada”, dijo Parnell. “Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes de los edificios”.

Según la capitana Jamie Jill, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, que fue citada por CNN, el equipo de respuesta a materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono está interviniendo en el incidente con la ayuda del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026

Una publicación en redes sociales del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Arlington indicó que el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington está operando en el Pentágono “durante un incidente con materiales peligrosos”.

Un mensaje enviado por el equipo de seguridad del Pentágono indicaba que se había detectado un “problema de calidad del aire” y que se necesitaban pruebas adicionales.

“Estas pruebas adicionales podrían durar entre una y dos horas. Los equipos de respuesta están preparados para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que observen personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central. Les rogamos que no interpreten estas actividades”, indicaba el mensaje.

Según dos fuentes, los pisos del segundo al quinto, en los pasillos del cuatro al siete del extenso complejo del Pentágono, fueron cerrados. Una tercera fuente declaró a CNN que la policía en el edificio lleva máscaras antigás y equipo completo de protección química.