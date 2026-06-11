En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
Sigue todos los detalles de la fiesta de obertura de la cita planetaria de Norteamérica, la cual se realiza en la mítica cancha donde se consagraron Pelé y Maradona.
La ceremonia minuto a minuto
Estadio lleno
Se espera que lleguen 86.000 personas a la inauguración del Mundial 2026.
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