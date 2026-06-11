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    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    A mayo los envíos a ese mercado pasaron de US$ 1.072 millones a US$ 2.335 millones. Este aumento responde principalmente al impulso de las exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas y litio. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales señalaron que la expectativa es tener cerrado el acuedo CEPA con India este año.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El balance comercial de Chile es positivo. En los primeros cinco meses del año el intercambio comercial del país totalizó US$ 87.692 millones, con un crecimiento de 8,4% respecto al mismo lapso de 2025, destaca un informe de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

    En lo que respecta específicamente a las exportaciones de bienes, se observa que los envíos alcanzaron los US$ 49.565 millones, lo que representa un alza de 12,1% frente al mismo lapso del año anterior, registrando su mayor nivel a mayo desde que existen datos.

    En materia de destinos, el 96,85% de las exportaciones de bienes se dirigió a economías con las cuales Chile mantiene acuerdos comerciales vigentes. China continúa siendo el principal mercado, con el 34% de los envíos, seguido por Estados Unidos (17%), Japón (8%), Corea del Sur (5,4%) e India (5,2%).

    En este último caso, si bien su participación sigue siendo baja, el mercado indio exhibió el mayor dinamismo del período, con envíos que más que se duplicaron al crecer 118% en comparación al mismo período de 2025, pasando de US$ 1.072 millones a US$ 2.335 millones. Este aumento responde principalmente al impulso de las exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas y litio a ese mercado.

    “El crecimiento en India es una muy buena noticia, ya que este es un mercado en el que hemos puesto foco y que queremos seguir impulsando fuertemente con un acuerdo comercial que está en etapas finales de negociación. Su población de más de 1.400 millones de personas y su dinamismo y crecimiento sostenido lo proyectan como la tercera economía del mundo para 2030, por lo que es muy positivo que nuestro sector exportador lo esté priorizando más”, señalan desde la Subrei.

    22/04/2026 - PAULA ESTEVEZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Para aumentar la participación comercial de Chile en India, el país busca acelerar la firma de un acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), el cual permitirá ampliar y modernizar el marco de relaciones comerciales, facilitando el acceso de bienes, servicios e inversiones entre ambos países.

    Estas tratativas se iniciaron durante la administración pasada de Gabriel Boric y han sido continuadas por el Ejecutivo de José Antonio Kast.

    “Como gobierno hemos impulsado decididamente este proceso. Hace algunas semanas realizamos una visita oficial a India, donde acordamos una hoja de ruta para avanzar en los capítulos pendientes. Nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo moderno y mutuamente beneficioso, que genere nuevas oportunidades para los exportadores chilenos y fortalezca la presencia de Chile en uno de los mercados más grandes y con mayor potencial de crecimiento del mundo”, puntualizan desde la repartición que lidera Paula Estévez.

    Etapa de negociaciones

    Según señalan desde el gobierno, las negociaciones para el CEPA con India están en una etapa avanzada. En ese sentido, mencionan que “tras la gira realizada en mayo, ambos países acordamos una hoja de ruta clara para avanzar hacia el cierre de las negociaciones. Nuestros equipos técnicos continúan trabajando activamente en las materias que aún requieren definición, entre ellas acceso a mercados y minerales críticos”.

    Para avanzar en esos temas, añaden que “es posible que durante los próximos meses se realice una nueva reunión entre los jefes negociadores de ambos países. Lo importante es que ya existe un avance sustantivo en la negociación. Hemos cerrado capítulos en áreas como facilitación de comercio, defensa comercial y promoción de inversiones, entre otros”.

    Las expectativas de las autoridades chilenas apuntan a “cerrar el acuerdo este año y estamos trabajando activamente para lograrlo”, enfatizan, aunque precisan que “las negociaciones son siempre de a dos”.

    Más sobre:INDIARelaciones comerciales

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