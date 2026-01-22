Con el cierre del año escolar en Chile y el inicio de las vacaciones de verano, miles de niños y jóvenes comienzan un período marcado por el descanso y la disponibilidad de más tiempo libre para realizar más actividades recreativas.

Es por esto, que la lectura se presenta en esta época como una alternativa para realizar en el receso que, no solo ofrece un espacio de exploración de los intereses personales de cada niño y adolescente, sino que también tiene beneficios cognitivos: agudiza la capacidad de concentrarse, mejora el vocabulario y refuerza la imaginación.

Esta estación, gracias a sus horarios más flexibles y rutinas menos estructuradas, p uede ser una oportunidad clave para fortalecer el vínculo con los libros desde una perspectiva distinta: la del disfrute.

¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

Sin pruebas, evaluaciones, ni listas de textos obligatorios, la lectura puede transformarse en una actividad voluntaria que se adapta a los gustos e intereses de cada persona.

La lectura como experiencia libre

Durante el año escolar, muchos niños y adolescentes asocian la lectura exclusivamente a un deber académico. Sin embargo, las vacaciones permiten resignificar este hábito, ya que puede transformarse en una experiencia basada en la curiosidad personal, alejado de la obligación.

Desde Buscalibre.cl, la plataforma de comercio online líder en Latinoamérica para la compra y venta de libros, destacan que este cambio de contexto es fundamental: “La clave está en sacar a la lectura del lugar de obligación y llevarla al terreno del placer. En vacaciones, los jóvenes están mucho más abiertos a explorar historias que conecten con sus gustos personales que se pueden relacionar con series y películas que ya consumen”, explica Daniela Méndez, gerente de la categoría Libros.

Este enfoque busca que la lectura se integre de manera natural al tiempo libre, sin imponer ritmos ni contenidos, permitiendo que cada lector construya su propia experiencia y transforme esto a un hábito constante.

Consejos para fomentar la lectura en los más jóvenes.

Uno de los principales consejos que entregan desde Buscalibre.cl para lograr fomentar la lectura es respetar los intereses de los niños, niñas y jóvenes. Es importante evitar que los adultos les impongan qué libro deben leer, y dejar que sean ellos los que elijan de acuerdo a lo que les llama la atención en ese momento.

Respetar la autonomía de los más jóvenes puede marcar una gran diferencia en la relación que tengan con la lectura en un futuro.

¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

También, en el caso de los niños más pequeños, se recomienda que las familias establezcan momentos breves de lecturas sin exigir largas jornadas o alcanzar grandes metas.

Es crucial que los padres o cuidadores den el ejemplo y acompañen el proceso de sus hijos. Esto se puede dar a través de conversaciones sobre las historias o simplemente en la creación de espacios compartidos que sean tranquilos para leer en conjunto.

¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

Para aquellos jóvenes de mayor edad, que disfrutan los desafíos y la competencia, se sugiere establecer metas de lectura alcanzables, transformando el acto de leer en una experiencia lúdica que incorpore el juego y la motivación personal de cumplir una meta.

“Así, con mejores horarios y más libertad, el verano se consolida como una temporada clave para que los jóvenes se reencuentren con los libros, y quizás, descubran en la lectura un hábito que los acompañe durante todo el año”, reflexiona la gerente de libros de Buscalibre.