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    Española Grenergy inaugura Elena, la planta de baterías “más grande de América”

    “Es el proyecto más ambicioso de Grenergy hasta la fecha y cuenta ya con 624 contenedores y 6.240 baterías", dijo la firma sobre su proyecto en la Región de Antofagasta.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La española Grenergy ha inaugurado Elena, la mayor planta de baterías de América y que es parte del proyecto Oasis de Atacama, de una inversión de US$2.500 millones.

    Según detalló la empresa, Elena, con 3,5 GWh de almacenamiento ya comisionados, es la planta de baterías más grande de América. La compañía ha anunciado en su hoja de ruta hasta 2028 su ampliación a 7 GWh. 

    “Es el proyecto más ambicioso de Grenergy hasta la fecha y cuenta ya con 624 contenedores y 6.240 baterías. Su construcción movilizó a más de 400 trabajadores”, dijo la firma sobre el proyecto en María Elena (Región de Antofagasta). 

    Elena forma parte de la plataforma Oasis de Atacama, que integra 2,5 GW solares y 14,1 GWh de almacenamiento y es el origen del modelo de hibridación que Grenergy está replicando en el centro de Chile con Oasis Central (1,4 GW solares y 5,1 GWh de almacenamiento) y exportando a España. En conjunto, las plataformas OASIS alcanzan 5 GW solares y 22 GWh de almacenamiento. 

    “Esta infraestructura es clave para acelerar la electrificación de la industria, la descarbonización de la minería y el avance de la electromovilidad, reduciendo la dependencia de combustibles volátiles y asegurando una energía más limpia, estable y competitiva. Además, sienta las bases para atraer infraestructura digital y convertir a Chile en un hub de IA y data centers para Latinoamérica”, añadió.

    A la ceremonia de inauguración asistieron el Presidente de la República, José Antonio Kast, y la ministra de Energía, Ximena Rincón; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; la embajadora de España en Chile, Laura Orozy; y la alcaldesa de María Elena, Viviana Cuello, entre otras autoridades.

    Más sobre:EnergíaGrenergy

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