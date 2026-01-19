SUSCRÍBETE POR $1100
    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La Dirección Meteorológica de Chile actualizó el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana: revisa las temperaturas máximas por comuna y el leve descenso térmico previsto para esta semana.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días. Foto: ATON.

    Calor extremo y temperaturas sobre los 35 °C. Así fue el escenario en gran parte de la Región Metropolitana el pasado fin de semana, tiempo en que se estableció una ola de calor que dejó temperaturas altas extremas y sofocantes.

    Y aunque esta semana continúan las temperaturas de verano, algunos meteorólogos hablan de un “respiro térmico” que llegaría a la zona gracias al ingreso de aire fresco desde la costa. Algunas zonas, como Melipilla, podrían bajar hasta los 26 °C.

    Sin embargo, en la mayoría de los sectores, el termómetro se mantendrá sobre los 30 °C, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Aunque las máximas no se elevarían tanto como los últimos días.

    Estas son las máximas pronosticadas para este semana en los distintos sectores de la RM, según el tiempo

    Pronóstico del tiempo en la Región Metropolitana para esta semana

    De acuerdo a Meteochile, estas serán las temperaturas máximas que se registrarán esta semana, según el sector de la Región Metropolitana.

    En general, los cielos se mantendrán despejados y el calor continuará, solo que de forma un poco más moderada que el anterior fin de semana, donde se sobrepasaron fácilmente los 33 y 35 °C.

    Colina

    • Lunes: 35 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 32 °C.
    • Jueves: 32 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    Santiago sector Centro

    • Lunes: 33 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 31 °C.
    • Jueves: 32 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    Santiago sector Norte

    • Lunes: 34 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 32 °C.
    • Jueves: 32 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    Santiago sector Oriente

    • Lunes: 33 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 31 °C.
    • Jueves: 32 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    Santiago sector Sur

    • Lunes: 32 °C.
    • Martes: 31 °C.
    • Miércoles: 30 °C.
    • Jueves: 31 °C.
    • Viernes: 31 °C.

    Santiago sector Poniente

    • Lunes: 33 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 31 °C.
    • Jueves: 32 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    Curacaví

    • Lunes: 31 °C.
    • Martes: 31 °C.
    • Miércoles: 29 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 30 °C.

    Melipilla

    • Lunes: 30 °C.
    • Martes: 27 °C.
    • Miércoles: 26 °C.
    • Jueves: 27 °C.
    • Viernes: 26 °C.

    San José de Maipo

    • Lunes: 33 °C.
    • Martes: 30 °C.
    • Miércoles: 29 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 30 °C.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoAltas temperaturasTemperaturas extremasChileSantiagoRegión MetropolitanaPronósticoPronóstico del tiempoClima en ChileClimaWeatherMeteorologíaOla de calorCalor extremoVeranoVerano australOla de calor SantiagoRMPronóstico Región MetropolitanaRespiro térmicoCalorLa Tercera

