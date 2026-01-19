Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días. Foto: ATON.

Calor extremo y temperaturas sobre los 35 °C. Así fue el escenario en gran parte de la Región Metropolitana el pasado fin de semana, tiempo en que se estableció una ola de calor que dejó temperaturas altas extremas y sofocantes.

Y aunque esta semana continúan las temperaturas de verano, algunos meteorólogos hablan de un “respiro térmico” que llegaría a la zona gracias al ingreso de aire fresco desde la costa. Algunas zonas, como Melipilla, podrían bajar hasta los 26 °C.

Sin embargo, en la mayoría de los sectores, el termómetro se mantendrá sobre los 30 °C, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Aunque las máximas no se elevarían tanto como los últimos días.

Estas son las máximas pronosticadas para este semana en los distintos sectores de la RM, según el tiempo

Pronóstico del tiempo en la Región Metropolitana para esta semana

De acuerdo a Meteochile, estas serán las temperaturas máximas que se registrarán esta semana, según el sector de la Región Metropolitana.

En general, los cielos se mantendrán despejados y el calor continuará, solo que de forma un poco más moderada que el anterior fin de semana, donde se sobrepasaron fácilmente los 33 y 35 °C.

Colina

Lunes: 35 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 32 °C.

Jueves: 32 °C.

Viernes: 32 °C.

Santiago sector Centro

Lunes: 33 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 31 °C.

Jueves: 32 °C.

Viernes: 32 °C.

Santiago sector Norte

Lunes: 34 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 32 °C.

Jueves: 32 °C.

Viernes: 32 °C.

Santiago sector Oriente

Lunes: 33 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 31 °C.

Jueves: 32 °C.

Viernes: 32 °C.

Santiago sector Sur

Lunes: 32 °C.

Martes: 31 °C.

Miércoles: 30 °C.

Jueves: 31 °C.

Viernes: 31 °C.

Santiago sector Poniente

Lunes: 33 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 31 °C.

Jueves: 32 °C.

Viernes: 32 °C.

Curacaví

Lunes: 31 °C.

Martes: 31 °C.

Miércoles: 29 °C.

Jueves: 30 °C.

Viernes: 30 °C.

Melipilla

Lunes: 30 °C.

Martes: 27 °C.

Miércoles: 26 °C.

Jueves: 27 °C.

Viernes: 26 °C.

San José de Maipo