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    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Aunque la República Islámica anunció el fin de sus operaciones militares contra Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su Ejército volverá a bombardear “con fuerza” si Teherán “comete el error” de atacar de nuevo su país.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Sistemas de defensa aérea israelíes interceptan misiles iraníes sobre la ciudad de Tel Aviv, el 16 de junio de 2025. MENAHEM KAHANA

    El domingo se cumplieron 100 días de la guerra en ira, un conflicto que, según el presidente estadounidense Donald Trump, terminaría “muy pronto”. A pesar del alto el fuego acordado el 8 de abril, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, continúan los ataques esporádicos y las negociaciones han fracasado repetidamente.

    Prueba de ello, es que el mismo domingo Irán, tras semanas de bombardeos y avances de tropas israelíes en Líbano, disparó una decena de misiles contra el norte de Israel por primera vez desde el inicio del alto el fuego en abril, y horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaran Dahiye, los suburbios de mayoría chiita de Beirut, la línea roja que había marcado Teherán.

    El resultado: 11 misiles iraníes contra Israel, los primeros en tres meses. Donald Trump afirmó entonces que exigiría al primer ministro Benjamin Netanyahu -que se juega su futuro en las urnas dentro de cuatro meses- “no tomar represalias”. La Fuerza Aérea de Israel bombardeó, sin embargo, Irán la madrugada del lunes.

    En su primera declaración tras el fuego cruzado entre Israel e Irán, Netanyahu aseguró que su Ejército volverá a bombardear “con fuerza” si Teherán “comete el error” de atacar de nuevo su país. “Nuestra lucha aún no ha terminado”, afirmó. Pocas horas antes, la República Islámica anunció el fin de sus operaciones militares contra Israel, según informó el mando unificado de las Fuerzas Armadas, pero advirtió de ataques “más contundentes” si las FDI continuaban con sus bombardeos sobre Líbano.

    Trump reclamó a Israel e Irán que “dejen de ‘dispararse’ inmediatamente”, según un mensaje publicado en Truth Social. En un mensaje posterior en su red social, declaró que tanto Israel como Irán “buscan un alto el fuego inmediato” y que las “negociaciones finales sobre la ‘paz’ están en curso, sujetas a que la ignorancia o la estupidez no se interpongan”. El republicano agregó que, hasta que no se alcance un “acuerdo final”, su país mantendrá el bloqueo a Ormuz.

    Más temprano, la Guardia Revolucionaria iraní había amenazado este lunes con atacar objetivos energéticos en la región si sus complejos petroquímicos vuelven a ser bombardeados, como sucedió esta mañana en el suroeste del país persa. El complejo petroquímico en la ciudad de Mahshahr registró “daños parciales” y fue evacuado.

    La Guardia Revolucionaria iraní asegura que Israel empleó misiles balísticos lanzados desde el aire. Se registraron explosiones en la capital, Teherán, y en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país. Al menos quince personas resultaron heridas en los ataques de Israel contra Irán, 14 de ellas en un complejo petroquímico en el suroeste del país, informaron este lunes las autoridades iraníes.

    El Ejército de Israel anunció que a partir de este martes el país volverá a un estado de “actividad completa”, retirando las medidas de seguridad impuestas durante la escalada del conflicto con Irán iniciada la noche del domingo.

    Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este lunes, en sus primeras declaraciones desde la nueva escalada con Irán, que el Ejército “seguirá operando en Líbano”, pese a las amenazas de la República Islámica de responder a los ataques a este país con nuevos bombardeos sobre Israel.

    “Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Cualquier intento iraní de vincular al Líbano con Irán y atacar Israel será respondido con gran contundencia, como sucedió ayer”, recoge el comunicado distribuido por Defensa.

    Pese al aumento de las tensiones, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país “no ha abandonado el campo de batalla ni la mesa de negociación”, y que se trata de “otra prueba más” que Irán “superará con éxito”, según un mensaje publicado en X. “Nuestra prioridad es la seguridad nacional y la tranquilidad del pueblo”, señaló Pezeshkian en su mensaje, antes de agregar que no retrocederán ante ninguna amenaza.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránIsraelEE.UU.LíbanoTrumpNetanyahuPezeshkianalto el fuegoBeirut

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