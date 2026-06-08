Colegio de Profesores se reúne con ministra Arzola: afirman que anuncio de pausa de SLEP causa “muchísima incertidumbre”

El directorio del Colegio de Profesores se reunió este lunes con la ministra de Educación, María Paz Arzola, donde hablaron de diversos temas, entre ellos la pausa a la reforma que crea los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

“Nosotros le hicimos ver que ese anuncio, que después no ha tenido bajada y que no ha sido explicado en qué consistiría ni cuáles serían los objetivos, está generando muchísima incertidumbre en el sistema, mucha ”, explicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tras salir de la instancia.

“Nosotros lo hemos constatado, pero no solo en docentes, alcaldes, que son actuales sostenedores. Vemos que, de alguna manera, procesos de traspaso que estaban ya en marcha tenían una suerte de retraso o de inmovilidad. Y le explicamos que eso nos parece que genera un daño al sistema”, planteó el gremialista.

En esa línea, indicó que la respuesta de la ministra Arzola no los dejó “muy del todo tranquilos”, esto, según mencionó Aguilar, porque “ señaló más o menos lo mismo, que era algo que estaba en estudio, que todavía no estaba definido exactamente cómo sería , que lo que ellos quieren es que el sistema mejore, los traspasos, que los problemas que ha evidenciado los SLEP que ya funcionan no los tengan”.

“Pero siguió en ese sentido genérico y le dijimos, se lo planteamos, que nos parece que eso no soluciona el problema de incertidumbre que hay hoy día en el sistema”, añadió el presidente del Colegio de Profesores.

Aguilar insistió en que “le hicimos ver que cualquier cambio que quieran hacer implica una modificación de ley, lo cual toma tiempo porque eso significa debate en el Parlamento, y que esta incertidumbre no le hace nada bien al sistema. Ni le hace bien a lo que está funcionando actualmente como municipal, ni le hace bien a lo que vendrían a ser los próximos SLEP”.

“En ese sentido le insistimos que nos parecía que tenía que haber una claridad, que no nos íbamos muy conformes, se lo señalamos claramente, que la respuesta que nos daba no nos dejaba tranquilos y que creíamos que era necesaria mayor claridad al respecto”, indicó.

Cabe recordar que tanto el Presidente José Antonio Kast como la ministra Arzola han verbalizado la idea de ponerle una pausa a la reforma que crea los SLEP e, incluso, se han aventurado con la posibilidad de tener un sistema mixto.