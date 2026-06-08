SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Colegio de Profesores se reúne con ministra Arzola: afirman que anuncio de pausa de SLEP causa “muchísima incertidumbre”

    El presidente del gremio, Mario Aguilar, indicó que, tras transparentar la situación con la secretaria de Estado y pedir respuestas, no los dejó "muy del todo tranquilos".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El directorio del Colegio de Profesores se reunió este lunes con la ministra de Educación, María Paz Arzola, donde hablaron de diversos temas, entre ellos la pausa a la reforma que crea los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

    “Nosotros le hicimos ver que ese anuncio, que después no ha tenido bajada y que no ha sido explicado en qué consistiría ni cuáles serían los objetivos, está generando muchísima incertidumbre en el sistema, mucha”, explicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tras salir de la instancia.

    “Nosotros lo hemos constatado, pero no solo en docentes, alcaldes, que son actuales sostenedores. Vemos que, de alguna manera, procesos de traspaso que estaban ya en marcha tenían una suerte de retraso o de inmovilidad. Y le explicamos que eso nos parece que genera un daño al sistema”, planteó el gremialista.

    En esa línea, indicó que la respuesta de la ministra Arzola no los dejó “muy del todo tranquilos”, esto, según mencionó Aguilar, porque “señaló más o menos lo mismo, que era algo que estaba en estudio, que todavía no estaba definido exactamente cómo sería, que lo que ellos quieren es que el sistema mejore, los traspasos, que los problemas que ha evidenciado los SLEP que ya funcionan no los tengan”.

    Pero siguió en ese sentido genérico y le dijimos, se lo planteamos, que nos parece que eso no soluciona el problema de incertidumbre que hay hoy día en el sistema”, añadió el presidente del Colegio de Profesores.

    Aguilar insistió en que “le hicimos ver que cualquier cambio que quieran hacer implica una modificación de ley, lo cual toma tiempo porque eso significa debate en el Parlamento, y que esta incertidumbre no le hace nada bien al sistema. Ni le hace bien a lo que está funcionando actualmente como municipal, ni le hace bien a lo que vendrían a ser los próximos SLEP”.

    “En ese sentido le insistimos que nos parecía que tenía que haber una claridad, que no nos íbamos muy conformes, se lo señalamos claramente, que la respuesta que nos daba no nos dejaba tranquilos y que creíamos que era necesaria mayor claridad al respecto”, indicó.

    Cabe recordar que tanto el Presidente José Antonio Kast como la ministra Arzola han verbalizado la idea de ponerle una pausa a la reforma que crea los SLEP e, incluso, se han aventurado con la posibilidad de tener un sistema mixto.

    Más sobre:Colegio de ProfesoresMinisterio de EducaciónSlepMario AguilarMaría Paz Arzola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Coeva del Biobío aprueba proyecto minero de tierras raras en Penco

    PNL y Republicanos presentan acusación constitucional contra Nicolás Grau: texto contó con firmas del PDG, RN e independientes

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Defensora nacional advierte que proyecto antiencapuchados de Olivares (PDG) “no da certeza jurídica al personal policial”

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    Lo más leído

    1.
    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    2.
    PDI desbarata sofisticada banda dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en Valdivia

    PDI desbarata sofisticada banda dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en Valdivia

    3.
    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    4.
    Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

    Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

    5.
    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    Tribunal rechaza solicitud de prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj

    6.
    Fiscalía Supraterritorial: los elegidos por Miguel Ángel Orellana para coordinar las tres macrozonas

    Fiscalía Supraterritorial: los elegidos por Miguel Ángel Orellana para coordinar las tres macrozonas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de junio y cuándo será el próximo fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Congo por el partido amistoso confirmado

    PNL y Republicanos presentan acusación constitucional contra Nicolás Grau: texto contó con firmas del PDG, RN e independientes
    Chile

    PNL y Republicanos presentan acusación constitucional contra Nicolás Grau: texto contó con firmas del PDG, RN e independientes

    Colegio de Profesores se reúne con ministra Arzola: afirman que anuncio de pausa de SLEP causa “muchísima incertidumbre”

    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    Coeva del Biobío aprueba proyecto minero de tierras raras en Penco
    Negocios

    Coeva del Biobío aprueba proyecto minero de tierras raras en Penco

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con exportadores para coordinar negociación de aranceles con EE.UU.

    Fondo Autónomo de Protección Previsional recibe ofertas de 7 gestoras

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Arriesga una dura sanción: Nicolás Gamboa denuncia a Javier Correa por sus fuertes dichos tras la derrota de Colo Colo
    El Deportivo

    Arriesga una dura sanción: Nicolás Gamboa denuncia a Javier Correa por sus fuertes dichos tras la derrota de Colo Colo

    La Roja oficializa la baja de una de sus principales figuras para enfrentar a la República Democrática del Congo

    Como un hincha más del Real Madrid: el Papa León XIV recibe el homenaje de Florentino Pérez y encabeza multitudinario acto

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical
    Cultura y entretención

    Pascual Arroyo: Lalo Ibeas presenta su nuevo proyecto musical

    La sorprendente película que Steven Spielberg desearía haber dirigido

    Por qué Sean Penn detesta tomarse selfies

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final
    Mundo

    Guerra en Irán cumple 100 días mientras últimos intercambios de ataques ponen en duda un pronto final

    Presidente de Bolivia promulga una ley para ampliar las competencias del estado de excepción

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 94,90% escrutado

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana