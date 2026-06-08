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    Corte de Santiago acoge recursos y deja otra vez con arresto domiciliario parcial nocturno a Jorge Valdivia

    La medida cautelar había sido modificada a fines de mayo por el 4° Juzgado de Garantía.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Jorge Valdivia

    La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de apelación del Ministerio Público y de la querellante y revocó la resolución del 4° Juzgado de Garantía, dejando nuevamente con arresto domiciliario parcial nocturno al imputado Jorge Valdivia.

    El 29 de mayo pasado, a solicitud de la defensa, se realizó una audiencia de revisión de medida cautelar del exfutbolista, quien está formalizado por violación y abuso sexual. En dicha audiencia, la defensa solicitó cambiar la cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno a firma mensual y arraigo nacional, lo que fue acogido por el tribunal.

    La resolución fue apelada por la Fiscalía de Género para que fuera visto por el tribunal de alzada capitalino, quien este lunes resolvió a favor de la fiscalía. Por lo anterior, las cautelares vigentes del imputado son arresto domiciliario parcial nocturno del imputado, firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

    El juicio en que el exseleccionado nacional figura como imputado aún no tiene fecha de inicio.

    El comentarista deportivo de 42 años, conocido como El Mago, es investigado por su presunta responsabilidad como autor de cuatro delitos sexuales en contra de dos mujeres: dos delitos de violación, un delito de abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual.

    De acuerdo a las denuncias que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, el primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre de 2024, tras un encuentro del imputado con una tatuadora en un restaurante peruano de Providencia. Los hechos de la segunda acusación habrían ocurrido durante la madrugada del 18 de octubre de 2024, al interior del departamento de Valdivia, luego de que la denunciante y el exfutbolista acudieran a dos bares de la comuna de Vitacura.

    Más sobre:Jorge ValdiviaCorte de ApelacionesViolaciónFiscalía

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