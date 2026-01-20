Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio. Foto: Pexels

Los perros podrían entender y aprender palabras de una manera mucho más sofisticada de lo que se pensaba hasta ahora.

Un nuevo estudio científico sugiere que algunos canes poseen habilidades de aprendizaje del lenguaje comparables a las de niños de alrededor de 18 meses , una capacidad que hasta hace poco se consideraba prácticamente exclusiva de los humanos.

Según informó The New York Times, investigadores descubrieron que ciertos perros no solo pueden aprender el nombre de objetos mediante entrenamiento directo, sino también al “escuchar” conversaciones humanas en las que no se les habla directamente .

Este tipo de aprendizaje, conocido como aprendizaje incidental, es una habilidad clave en el desarrollo del lenguaje infantil.

Lo que dice una investigación

El estudio, publicado el jueves en la revista Science, fue realizado por un equipo encabezado por Shany Dror, investigadora postdoctoral de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, mientras trabajaba en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest.

En él se analizó el comportamiento de 10 perros que ya habían demostrado una capacidad excepcional para aprender palabras.

“Son muy buenos captando estas señales”, afirmó Dror. “Son tan buenos que pueden captarlas con la misma precisión cuando las señales se dirigen al perro que cuando se dirigen a otra persona”.

Aunque muchos perros pueden comprender órdenes básicas como “siéntate” o “quieto”, aprender los nombres de objetos específicos (una habilidad conocida como aprendizaje de etiquetas) es mucho más complejo y poco frecuente.

En las últimas dos décadas, sin embargo, los científicos han identificado un pequeño grupo de perros capaces de aprender y recordar los nombres de decenas o incluso cientos de juguetes durante años.

En el experimento principal, los investigadores pidieron a los dueños que presentaran juguetes nuevos a otros miembros humanos del hogar mientras los perros observaban.

Durante estas interacciones, las personas usaban el nombre del objeto en frases simples, sin mirar ni dirigirse al animal . Días después, los perros fueron evaluados para comprobar si podían identificar los nuevos juguetes solo por su nombre.

En promedio, los perros recuperaron los objetos correctos cerca del 80% de las veces , una tasa similar a la obtenida cuando los juguetes eran presentados mediante entrenamiento directo.

Siete de los diez perros mostraron un desempeño significativamente superior al esperado por azar, mientras que un grupo de control (formado por perros sin habilidades lingüísticas destacadas) no logró aprender las nuevas palabras de esta manera.

Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio. Foto: Matthew Coulton.

Las conclusiones

“Creo que estos siete perros podrían estar haciendo algo muy impresionante que de hecho podría ser muy similar a lo que hacen los niños pequeños”, señaló Federico Rossano, investigador de cognición comparativa de la Universidad de California en San Diego, quien no participó en el estudio.

No obstante, agregó que le gustaría ver los resultados replicados bajo condiciones aún más controladas.

Otros expertos consideran que los hallazgos son sólidos. Juliane Kaminski, directora del centro de cognición canina de la Universidad de Portsmouth, señaló que estudios anteriores ya habían demostrado que los perros pueden aprender etiquetas de forma indirecta.

Aun así, persisten muchas incógnitas sobre qué señales exactas utilizan y por qué solo algunos perros desarrollan estas habilidades.

“Aún no comprendemos del todo qué regla han comprendido estos perros para poder hacerlo con mayor facilidad que otros perros”, afirmó Kaminski.