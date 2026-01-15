Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025
Las cifras oficiales dan cuenta de las tendencias en los nombres de perros y gatos inscritos en Chile.
Los nombres que las personas eligen para sus mascotas reflejan cambios culturales y de época, y Chile no es la excepción.
En 2025, el Programa de Tenencia Responsable dio a conocer cuáles fueron los nombres más inscritos en Chile para perros y gatos, un ranking encabezado por Luna, que lidera ambas categorías.
Los nombres más elegidos en perros
En el caso de los perros, Luna se ubicó en el primer lugar, seguida por los nombres Kira y Canela.
Más atrás aparecen Princesa, Rocky, Kiara, Nala, Toby, Max y Pelusa, que completa el listado de los diez nombres más registrados durante el año.
Los nombres más escogidos para gatos
Entre los gatos, Luna también ocupa el primer puesto. El ranking continúa con Pelusa, Kitty y Tom, además de otros nombres frecuentes como Michi, Princesa, Mia, Simba, Nala y Niña.
En ambos casos, predominan nombres cortos, fáciles de pronunciar y asociados a términos afectivos o referencias reconocibles.
El Registro Nacional de Mascotas
El conteo forma parte del Registro Nacional de Mascotas, un sistema obligatorio donde los responsables de perros y gatos deben inscribir a sus animales.
Este registro es una de las herramientas centrales del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
El programa tiene como objetivo promover una convivencia sana con los animales, a través de servicios veterinarios, acciones educativas y capacitaciones, además del fortalecimiento del registro de mascotas a nivel municipal.
¿Cómo registrar a mi mascota?
Para realizar el registro, los animales deben contar previamente con un microchip que cumpla con la norma ISO 11784, es decir, un código único de 15 dígitos, o bien con un dispositivo externo de identificación.
El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial en la municipalidad correspondiente y, una vez aprobado, se entrega una licencia de registro oficial.
Para mayor información, visite la página web del Registro Nacional de Mascotas.
