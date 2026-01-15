SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Las cifras oficiales dan cuenta de las tendencias en los nombres de perros y gatos inscritos en Chile.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025. Foto: Pexels

    Los nombres que las personas eligen para sus mascotas reflejan cambios culturales y de época, y Chile no es la excepción.

    En 2025, el Programa de Tenencia Responsable dio a conocer cuáles fueron los nombres más inscritos en Chile para perros y gatos, un ranking encabezado por Luna, que lidera ambas categorías.

    Los nombres más elegidos en perros

    En el caso de los perros, Luna se ubicó en el primer lugar, seguida por los nombres Kira y Canela.

    Más atrás aparecen Princesa, Rocky, Kiara, Nala, Toby, Max y Pelusa, que completa el listado de los diez nombres más registrados durante el año.

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Los nombres más escogidos para gatos

    Entre los gatos, Luna también ocupa el primer puesto. El ranking continúa con Pelusa, Kitty y Tom, además de otros nombres frecuentes como Michi, Princesa, Mia, Simba, Nala y Niña.

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    En ambos casos, predominan nombres cortos, fáciles de pronunciar y asociados a términos afectivos o referencias reconocibles.

    El Registro Nacional de Mascotas

    El conteo forma parte del Registro Nacional de Mascotas, un sistema obligatorio donde los responsables de perros y gatos deben inscribir a sus animales.

    Este registro es una de las herramientas centrales del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

    El programa tiene como objetivo promover una convivencia sana con los animales, a través de servicios veterinarios, acciones educativas y capacitaciones, además del fortalecimiento del registro de mascotas a nivel municipal.

    ¿Cómo registrar a mi mascota?

    Para realizar el registro, los animales deben contar previamente con un microchip que cumpla con la norma ISO 11784, es decir, un código único de 15 dígitos, o bien con un dispositivo externo de identificación.

    El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial en la municipalidad correspondiente y, una vez aprobado, se entrega una licencia de registro oficial.

    Para mayor información, visite la página web del Registro Nacional de Mascotas.

    Lee también:

    Más sobre:MascotasPerrosGatosNombres de perroNombres de gatoNombres de mascotasChile2025AnimalesTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

    Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    2.
    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    3.
    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    4.
    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5.
    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida
    Chile

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Más de mil hectáreas consumidas y 700 evacuados: Región de Ñuble en alerta por incendios forestales

    A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura
    Negocios

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo
    El Deportivo

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros
    Mundo

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender