El aclamado festival En Órbita vuelve después de ocho años con lineup centrado en la música alternativa

El festival En Órbita vuelve a rodar. Uno de los eventos emblemáticos de la cartelera santiaguina centrada en la música independiente y alternativa -y que ofrece una experiencia interdisciplinaria donde también se mezclan el arte, el diseño y otros estímulos- retornará luego de ocho años de silencio. Y esta vez lo hace con un lineup acorde con su historia y su curaduría, siempre observando nombres idóneos que se alejan de lo estrictamente masivo (alguna vez tuvo a The Sonics, Os Mutantes, Los Mirlos y Juana Molina).

Los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre se realizará una nueva edición de la cita en el Basel, recinto ubicado en Independencia 565. Las entradas están a la venta por PuntoTicket.

El cartel de esta edición incluye a Blonde Redhead, el trío neoyorquino cuya mezcla de indie experimental, noise rock, dream pop y art rock les ha otorgado un estatus de culto a nivel mundial; Dry Cleaning, una de las principales exponentes del nuevo movimiento post-punk británico, conocida por fusionar art rock, poesía hablada y post-punk; y Beach Fossils, una de las bandas más influyentes del indie y dream pop contemporáneo surgidas de Nueva York.

Representando a Chile estarán Dënver, el aclamado dúo que se ha convertido en una referencia imprescindible dentro de la escena alternativa nacional gracias a su propuesta de synth-pop y pop electrónico; y Dinastía Moon, banda emergente cuyo sonido psicodélico y las influencias de instrumentos de raíz étnica han comenzado a ganar reconocimiento entre el público.

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Completan el cartel local el músico, productor y DJ Alejandro Paz, ampliamente reconocido por su propuesta bailable y experimental con presencia en América Latina y Europa; y Diegors, representante de la nueva generación de la música electrónica latinoamericana, conocido por un sonido influenciado por el industrial, el techno y el house.

Por otro lado, bajo el lema “Detener el ruido para volver a ver lo humano”, festival En Orbita 2026 toma como punto de partida la exploración espacial y la posibilidad de observar la Tierra desde la distancia.

Inspirado en misiones como Artemis II y en la vida a bordo de estaciones espaciales, el concepto invita a cambiar de perspectiva, alejándose del ruido cotidiano para contemplar la experiencia humana desde otro lugar.

Esta visión dialoga con el cosmismo, una corriente filosófica que imaginó a la humanidad, el universo y el futuro como parte de un mismo horizonte de exploración. A partir de esta idea, la identidad visual del festival incorpora referencias a la estética constructivista y a las representaciones futuristas del espacio desarrolladas durante las primeras décadas del siglo XX.

En esta nueva versión se realizará En Orbita Lab, plataforma multidisciplinaria que nace para crear un espacio donde la creatividad pueda experimentarse desde múltiples disciplinas.