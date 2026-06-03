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    Política

    Kast defiende proyecto de Reconstrucción Nacional y pone foco en la inversión

    "Todos los gobiernos han tenido una preocupación especial por el empleo, pero no todos han tenido la misma preocupación por la inversión, y por eso es tan importante el proyecto de Reconstrucción Nacional", destacó el Presidente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles el hito de conexión entre las autopistas subterráneas Américo Vespucio Oriente I (AVO I) y Américo Vespucio Oriente II (AVO II), contrato de concesión en construcción, que permitirá cerrar el anillo vial Américo Vespucio.

    En la instancia, además de destacar el acto como una mejora en la conectividad en varias comunas de la Región Metropolitana, y valorar la gestión de gobiernos anteriores en la materia, el Mandatario relevó nuevamente el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa clave del gobierno, que actualmente se encuentra en el Senado.

    “Aquí mismo vemos como la unión entre la fuerza, las reglas que tiene que tener el Estado, y la potencia que da el mundo privado, se logra esto. Se multiplican los trabajos, se ahorra tiempo, el Estado no tiene todos los recursos, y como no tiene todos los recursos, tiene que solicitar colaboración, y esa es la inversión”, subrayó el Presidente.

    “En eso estamos preocupados hoy día. Todos los gobiernos han tenido una preocupación especial por el empleo, pero no todos han tenido la misma preocupación por la inversión, y por eso es tan importante el proyecto de Reconstrucción Nacional que estamos tramitando en el Congreso”, continuó.

    En esa línea, señaló: “El proyecto es una reconstrucción material, también fiscal, social, que integra todo, y aquí hay un ejemplo de eso, de que con más inversión, hay más trabajo”.

    Dicho eso, planteó: “¿Y cuáles son las cifras que más duelen hoy día? Las del desempleo. Hay casi un millón de personas sin trabajo, y otras dos millones de personas que están con un trabajo informal (...) pero ahí estamos enfocando todo lo que estamos haciendo en estos meses en destrabar proyectos”.

    Conexión entre autopistas

    Según los datos entregados por Presidencia, la obra de conexión de autopistas contempla dos túneles independientes de 4,8 kilómetros cada uno, con tres pistas en cada sentido, ubicados entre 23 y 54 metros de profundidad, por debajo de la Línea 4 del Metro.

    El proyecto apunta a beneficiar a cerca de 660 mil personas de las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul, además de los 3.500 vehículos por hora que actualmente circulan en superficie.

    Con todo, se estima que las obras estén finalizadas en diciembre de 2028.

    Más sobre:José Antonio KastAutopistasTransporteSantiagoReconstrucción

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