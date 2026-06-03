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    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    La senadora, si bien dijo entender que "los ministerios y subsecretarías no están para responder a cuoteos políticos", planteó que "sí deben estar integrados por las personas mejor preparadas para enfrentar los desafíos en seguridad".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    KARIN POZO

    Fue la mañana del martes cuando el ministro de Seguridad, Martín Arrau, le solicitó a Andrés Jouannet y a Ana Victoria Quintana, presentar sus renuncias a las subsecretarías de la cartera.

    Hasta ese momento Jouannet se desempeñaba como subsecretario de Seguridad y Quintana como subsecretaria de Prevención del Delito. Sus salidas se concretaron previo a que el ministro Arrau presentara ante el Congreso el esperado plan de seguridad del gobierno.

    El Presidente José Antonio Kast designó a Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero en Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

    La situación generó división en el oficialismo, donde algunos personeros defendieron la medida, mientras que parlamentarios, particularmente de RN, lamentaron la salida de Jouannet.

    En esa línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), si bien dijo respetar la decisión del Mandatario y valorar el desempeño de Arrau, planteó su descontento con las designaciones.

    “Entiendo que esa decisión contó con el respaldo del Presidente, pero el nombramiento inmediato de dos personas que no habían sido conversadas con quienes hemos estado trabajando esta agenda de seguridad me parece una cuestión que pudo haberse manejado de otra manera”, sostuvo en las dependencias del Congreso.

    En ese sentido, afirmó que “siempre es posible mejorar las formas y así se lo hemos planteado directamente al ministro”.

    Dedvi Missene

    La senadora planteó que, “si bien los ministerios y subsecretarías no están para responder a cuoteos políticos, sí deben estar integrados por las personas mejor preparadas para enfrentar los desafíos en materia de seguridad".

    Quiero marcar ese matiz porque me parece relevante para el buen funcionamiento del Ministerio", aseveró.

    Por otra parte, la timonel del Senado valoró la presentación del plan del gobierno en seguridad, efectuada por el ministro Arrau en la sesión especial.

    Para la parlamentaria, Arrau mostró "un plan, una estrategia y medidas concretas, señalando claramente cuáles serán los proyectos que contarán con prioridad por parte del Ejecutivo".

    “Los plazos específicos los conoceremos en la próxima sesión especial y, sin duda, también tendremos la oportunidad de escuchar las respuestas a las preguntas que varios senadores alcanzaron a plantear”, sostuvo.

    Más sobre:Paulina NúñezMartín ArrauSeguridadSubsecretarios

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