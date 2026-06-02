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    Política

    Kast nomina a Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero como nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad

    El Mandatario -tras conversarlo con el titular de Seguridad, Martín Arrau- optó por ellos, quienes -hasta hoy- se desempeñaban como asesores de confianza del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Mientras Giannini asumirá en Seguridad, Guerrero hará lo propio en Prevención del Delito.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    José Carvajal Vega

    Contrarreloj. Así estuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cerrando los nombres para las subsecretarías de Seguridad y Prevención del Delito.

    Esto, luego de que el secretario de Estado les comunicara este martes, a primera hora, a Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana que ya no seguirían en sus cargos.

    El ministro republicano tomó la decisión luego de realizar una evaluación interna del funcionamiento del ministerio y con miras a consolidar una nueva etapa en el manejo del gobierno en Seguridad. Un área que se ha transformado en un flanco constante para el Presidente José Antonio Kast.

    Si bien es atribución del Mandatario la nominación de estas autoridades, Kast le dio carta blanca al titular de Seguridad para tomara sus definiciones y sacar adelante su agenda.

    Así, luego de conversarlo con el Jefe de Estado, quien autorizó los movimientos de Arrau, los nuevos nombres para las subsecretarías son Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero en Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

    Según confirmó Presidencia, a través de un comunicado, “ambos nombramientos buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país”.

    Ambos son personas de confianza del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Guerrero, hasta hoy, se desempeñaba como su jefe de gabinete, mientras que Giannini lo asesoraba en el área de seguridad.

    De hecho, el propio Alvarado los recomendó, según fuentes del Ejecutivo, lo que -en la práctica- fortalece su posición al interior de Palacio. Es más, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, también fue un nombre empujado por Alvarado.

    Guerrero tuvo un paso previo por el Ejecutivo. El 2021 se desarrolló como jefe de gabinete del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cargo que dejó en medio de una polémica vinculada a la pandemia.

    En aquel entonces, el ahora subsecretario fue duramente criticado por estar vinculado familiarmente al padre de un bebé que salió a Estados Unidos, durante la pandemia, y que tras volver de viaje se le detectó la variante Delta del Covid-19. Las críticas a Guerrero, se fundaron ante posibles presiones para lograr las autorizaciones para que el hombre pudiera salir de Chile.

    Tras la presión, y confirmando su desvinculación, el ministro Delgado sostuvo que “no tengo ningún antecedente de que Gonzalo haya hecho una gestión para autorizarlo o una presión indebida”.

    Guerrero, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se desempeñó como jefe de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), la cual depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

    El abogado, es reconocido integrante de la Iglesia Pentecostal Apostólica, misma repartición que también integra el padre del bebé que se contagió con Covid-19. Sin ir más lejos, la polémica por el viaje a EE.UU. en el que habría tenido influencia para sus autorizaciones Guerrero, era por motivos religiosos.

    Giannini, por su parte, ha tenido una carrera ligada al mundo de la seguridad. Magister en Ciencia Política, se ha desempeñado en la investigación de materias criminales, así como también anteriormente ha integrado el gobierno. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ocupó diversos cargos en el Ministerio del Interior, siendo jefa de la división de Seguridad Pública y como secretaria ejecutiva Unidad Coordinadora Reforma Carabineros.

    Después fue la secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO). Durante el último año se desempeñó como investigadora para temas de seguridad en Athenalab.

    La movida para nominar a los nuevos subsecretarios no fue rápida, sino que todo lo contrario. Desde que Arrau le comunicó su salida a Jouannet y Quintana pasaron varias horas. Y es que las nominaciones nos estaban resueltas. Fueron varios los nombres que se barajaron, entre ellos, los republicanos Emiliano García y el delegado de la Región del Ñuble, Diego Sepúlveda.

    Arrau zanjó el tema ad portas de presentar esta jornada el plan de seguridad ante el Congreso Nacional de Valparaíso.

    Tras el nombramiento, Arrau sostuvo la primera reunión con los subsecretarios Giannini y Guerrero.

    Los cambios previos

    Los primeros damnificados tras la llegada de Arrau fueron los asesores del “círculo de hierro” de la exministra Trinidad Steinert, cuyo equipo dejó el ministerio esta semana tras la abrupta salida de la exfiscal.

    Las remociones incluyeron al exjefe de gabinete de Steinert, Francisco Chambi, al exjefe de comunicaciones Iván Pereira, a la exjefa de avanzada Francisca Contreras, a la abogada Catalina Salas y al abogado Mauricio Fernández, quien había llegado a Seguridad como uno de los refuerzos de la removida ministra.

    A ese grupo se sumó Darío Paya, asesor político de la exministra, quien no fue desvinculado, sino que sólo dejó su cargo ad honorem. Nicole Acuña, exjefa de asesores de Steinert, por su parte, presentó su renuncia.

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