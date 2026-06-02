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    Política

    Landeros y Boric: Los factores que complican las oportunidades de Lobos y Rojas para llegar a la secretaría del Senado

    El abogado Luis Rojas, actual prosecretario de la Cámara de Diputados, se perfila como favorito frente a la opción de la exministra Macarena Lobos. El profesional se cuenta entre los integrantes del equipo de confianza de Miguel Landeros, el poderoso secretario de la Cámara, lo que levanta suspicacias en un sector del Senado.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    30/10/2023 LUIS ROJAS, SECRETARIO GENERAL CONSEJO CONSTITUCIONAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    En pausa.

    Así están los senadores respecto a la decisión que deben adoptar sobre quién será el próximo secretario general de la corporación.

    Si bien está como primer punto de la tabla para mañana, fuentes de esta rama del Congreso aseguran que quedará sin efecto. Esto, pues la comisión de Régimen Interno -el espacio legislativo mandatado a resolver el asunto- aún no está citada.

    El último paso que debe haber para que el pleno del Senado se pronuncie, esta comisión debe entrevistar a los candidatos que terminaron en primer y segundo lugar de la tabla de posiciones.

    La semana pasada, Régimen Interno resolvió que los candidatos finales fueran el actual prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, y la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.

    En la recta final de la determinación del Senado se han revelado argumentos a favor y en contra de ambos candidatos. A Lobos le pesa hacer sido ministra de la Segpres en el gobierno del Frente Amplio, en tanto, a Rojas le enrostran su larga trayectoria profesional al lado del secretario de la Cámara, Miguel Landeros, quien tiene un poder incontrarrestable en el Parlamento que sus críticos señalan que se podría extender al Senado.

    Sin embargo, quienes conocen de esta relación, aseguran que Rojas y Landeros no son cercanos ni amigos, y que circunscriben su relación a lo netamente profesional.

    De hecho, agregan las mismas fuentes, en más de una ocasión, Rojas ha discrepado con el criterio jurídico que aplica Landeros en sus resoluciones, y que dichas observaciones las hace “en privado, a puertas cerradas”.

    El poder de Landeros

    El secretario general de la Cámara de Diputados es reconocido, de forma transversal, por gozar de plenos poderes al interior de la corporación.

    Su llegada a esta rama del Congreso data de 1990, cuando llegó como asesor a la bancada de la Democracia Cristiana.

    Con el paso de los años, asumió en espacios con mayor relevancia, como abogado permanente de comisiones como Relaciones Exteriores, Hacienda y Ética.

    Luego de ello, siguió ascendiendo al interior de la Cámara, al asumir los cargos de jefe de secretarios de comisiones y, posteriormente, como prosecretario.

    Finalmente, el año 2013 fue elegido de forma unánime -en ese entonces 120 votos- para ser el secretario general de la corporación.

    La dilatada trayectoria de Landeros le ha permitido ejercer un control estricto sobre las decisiones jurídicas al interior de la Cámara.

    Por ejemplo, cuando se debate una admisibilidad de un proyecto o se deben resolver discrepancias reglamentarias -como el uso de la palabra- los presidentes de las Cámara siempre descansan en la palabra de Landeros.

    Por lo mismo, es repetido el dicho al interior de la corporación de “landerismo”.

    A ojos de algunos senadores esto es visto con resistencia, pues temen que la influencia que ha ejercido Landeros en el equipo de abogados de la Cámara -Rojas entre ellos- pueda ser traspasada al Senado y que alguien externo a esta última rama fije los criterios de resolución.

    Esto, dado que ambos vienen compartiendo las funciones de resguardo jurídico de las normas y proyectos que se presentan desde 1993.

    Sin embargo, cercanos a ambos son tajantes en afirmar que muchas veces tienen discrepancias en el plano jurídico.

    La balanza a favor de Rojas

    Si bien los senadores no han manifestado públicamente por quién se decantarán, varios reconocen que están inclinados por el segundo hombre de la Cámara. Alrededor de 40 senadores que pasaron previamente por la Cámara conocen profesionalmente a Rojas y apostarían por él.

    Algunos senadores de centroizquierda e izquierda reconocen que Rojas tiene una sensibilidad más cercana a la derecha. Aun así, estarían por darle su voto argumentando que que valoran su desempeño técnico y jurídico.

    Por el lado de la exministra, los mismos parlamentarios de centroizquierda reconocen que su paso reciente por un ministerio eminentemente político en el gobierno de Gabriel Boric es un flanco complejo de cerrar.

    Este antecedente se complejiza aún más en el contexto en que la otrora secretaria de Estado ya no cuenta con sus aliado en la derecha en la Cámara Alta, como el actual ministro de la Segpres, José García Ruminot, el extimonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y los UDI Luz Ebensperger y Juan Antonio Coloma.

    17 DICIEMBRE 2025 SENADOR RODRIGO GALILEA Y MINISTRA MACARENA LOBOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Guzmán fuera

    La sesión que llevó a cabo la comisión de Régimen Interno ayer dejó fuera al poderoso exfuncionario del Senado, Raúl Guzmán, quien incluso había logrado entrar al concurso público al lograr acreditar ocho años de experiencia parlamentaria cuando a ojos de varios senadores sólo tenía seis.

    Quienes han seguido esta elección, afirman que ha sido el exsecretario general del Senado, Raúl Guzmán, el encargado de transmitir la supuesta cercanía entre los dos abogados más poderosos de la Cámara.

    Fuentes de esta comisión aseguran que el resultado por el cual se terminaron por decantar por Rojas y Lobos fue de cinco votos a favor y uno en contra, que fue de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    Es precisamente la timonel de esta corporación una de las que siguen cerrando filas con Guzmán, así como algunos legisladores DC y toda la bancada del Partido Socialista.

    De hecho, en señal de molestia, el bloque socialista emitió una declaración pública solicitando anular esta votación.

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