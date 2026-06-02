GORE de Santiago invierte $2.000 mil millones en red de innovación y fomento productivo local MuniLab #52

El Consejo Regional Metropolitano aprobó unánimemente una inversión que supera los 2.000 millones de pesos para dar vida a MuniLab #52.

Según destacan desde el GORE de Santiago, la iniciativa constituye una política de vanguardia, inédita en el país, que asume una cobertura total sobre las 52 comunas de la capital para transformar la gestión municipal en un motor de la reactivación económica, el emprendimiento y el bienestar desde lo local.

“Independiente del color político, hemos trabajado con las 52 comunas y hemos creado este vínculo y transversalidad en el mundo de la polarización. Nosotros creamos este proyecto, que no está en ninguna región. MuniLab #52 es inédito y pretende potenciar a los funcionarios, que quieren aprender cosas nuevas e implementarlas en su comuna”, destacó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, resaltando el valor político y técnico de la iniciativa.

Frente a un complejo escenario económico, caracterizado por la necesidad urgente de dinamizar los mercados y fortalecer las oportunidades de empleo, los Departamentos de Desarrollo Económico Local (DEL) se han consolidado como la primera línea de respuesta en los municipios.

MuniLab #52, como una red de innovación y fomento productivo, centra su labor en esos departamentos.

El hito inicial del programa se consolidó mediante una Cumbre Regional Estratégica presencial que convocó a las 52 comunas de la Región Metropolitana, tras finalizar con éxito el despliegue territorial de reuniones bilaterales con las máximas autoridades locales y sus equipos técnicos.

Capacitación junto a la Universidad de Chile

Bajo un modelo de gobernanza basado en la asociatividad, MuniLab #52 combinará la transferencia de financiamiento directo para inversión comunal con un programa formativo de 120 horas cronológicas junto a la Universidad de Chile.

Esta alianza académica capacitará a 300 profesionales municipales en modernización de trámites comerciales, digitalización avanzada y uso de inteligencia artificial.

A través de este esfuerzo, el Gobierno de Santiago se posiciona como un articulador local - regional y un motor para la equidad territorial.

El diagnóstico de las reuniones con alcaldes y alcaldesas arrojó que el 46% de las prioridades municipales se concentran en el eje de financiamiento e infraestructura, situando al Fondo Concursable de $45 millones por proyecto como la principal puerta de entrada.

En tanto, el 34% se orienta al fortalecimiento de capacidades y formalización, y el 20% restante al desarrollo territorial asociativo y circuitos turísticos intercomunales.