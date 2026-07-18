Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

Tatiana Maslany interpretó a hasta 17 personajes diferentes en Orphan black, por lo que está plenamente familiarizada con el reto de trabajar con varios tonos y matices dentro de una misma historia. La industria le reconoció ese despliegue en 2016 con un Emmy a Mejor actriz de serie de drama, en distinción a su trabajo en la cuarta temporada de la producción canadiense.

La identificación de esa versatilidad también permite explicar que el director David Gordon Green y el guionista y creador David J. Rosen –cada uno por separado– hayan pensado en ella para el rol protagónico de Máximo placer garantizado (Apple TV), una de las series más audaces y trepidantes del último tiempo.

Fotos: Apple TV

“Ella es tan expresiva. A veces es asombrosa y teatral y a veces es minimalista e íntima. Poder tener esa amplia gama de habilidades fue realmente valioso para la creación de Paula”, señala a Culto Gordon Green, quien destaca que había forjado “una gran relación de trabajo” con la actriz en la película Más fuerte que el destino (2017), un drama basado en hechos reales en el que encarnó a la pareja del personaje de Jake Gyllenhaal.

Maslany no puede evitar soltar una risa al escuchar que ambos realizadores coincidieron en que ella era la mejor carta para encarnar al personaje principal de la historia de Apple TV, Paula Sanders, una mujer de 40 y tantos que se encuentra en proceso de divorcio y se ve involucrada en un frenético viaje que arranca con un crimen.

“Eso es tan lindo, porque sentí que hice una audición tan mala”, declara la intérprete a Culto. “Supongo que vieron algo en ese malestar o esa incomodidad que se sentía propio de Paula. Pero me siento honrada porque los respeto mucho a ambos y me encantó trabajar con ellos”.

Como si fuera una versión de La ventana indiscreta adaptada al 2026, Máximo placer garantizado arranca con la protagonista observando una agresión a través de su computador. ¿La víctima? Trevor (Brandon Flynn), un creador de contenido masculino –de la plataforma CamBoys– con el que ha generado una singular cercanía. En un abrir y cerrar de ojos Paula es víctima de extorsión y no mucho tiempo después la policía empieza a atar cabos y a elaborar una hipótesis que la involucra en la escena del crimen.

Todo ese enredo se desarrolla en un momento de enorme fragilidad en su vida: mientras lidia con los primeros trámites para divorciarse de Karl (Jake Johnson), el padre de su hija, y está sobre la mesa la posibilidad de que él y su nueva pareja, Mallory (Jessy Hodges), se muden a otra ciudad junto a la niña.

“Creo que su imprevisibilidad fue lo que me entusiasmó de ella, y que no me identificaba del todo con todo lo que hacía. Tenía curiosidad por ella”, plantea Maslany. Y afirma: “Es muy divertido interpretar a alguien que toma decisiones que no parecen necesariamente responsables ni lógicas”.

Por su parte, David J. Rosen observa que “todas las primeras veces en su vida no salieron bien, por lo que verla pasar por todo esto intensifica la tensión. Cualquier error que cometa podría costarle la vida de su hija o algo peor. Eso era lo que tenía en mente cuando empezamos a trabajar en el personaje”.

La actriz recuerda que cumplió 40 –en septiembre pasado– mientras filmaba Máximo placer garantizado, un hito que en algún grado la acercó a su rol en la ficción de diez episodios. “Los 40 en la vida de una mujer es una etapa interesante para explorar, por lo que sentí que había mucho que descubrir”.

Luego reflexiona: “Hay una extraña desconexión entre la edad que tengo y la edad que siento que tengo. Recuerdo ser más joven y mirar a las personas de 40 años y pensar: oh, Dios mío, son adultos, lo tienen todo resuelto. Pero luego, por supuesto, llegas ahí y piensas: oh, soy la misma niña de siempre. Así que sí, es un momento extraño”.

-Pareciera que Paula siempre es castigada por intentar satisfacer sus necesidades. ¿Cree que sus decisiones son equivocadas o que el mundo se equivoca con ella?

Pienso que es una combinación de ambas, porque creo que hay muchas cosas que juegan en su contra, pero también creo que toma decisiones que no siempre son las más inteligentes y que no siempre las toma pensando en el futuro. Creo que eso lo vemos un poco en el cuarto episodio, cuando presenciamos el accidente con su auto fuera de su casa y la rabia que siente al volante. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Y más adelante, al final de la temporada, hay un momento en el que nos preguntamos cuál era su intención y si en parte fue decisión suya.

-Interpretó a múltiples identidades en Orphan black. Aunque Paula es una sola persona, parece igual de fragmentada. ¿La abordó como una sola identidad o como alguien dividida que no se da cuenta?

Creo que es muy cierta esa idea de estar dividida sin darse cuenta. Y creo que especialmente cuando has vivido algo como lo que ella ha vivido, con una ruptura amorosa, una infidelidad, el abandono de su marido y la necesidad de reconstruir su vida y descubrir quién es... Hay fragmentos de ella por todas partes. Está intentando reconstruir quién es Paula, pero algunas piezas ya no encajan. Creo que es una verdadera historia de reinvención, de redescubrimiento. Así que sí, hay algo de multiplicidad en ello.

-¿Qué nuevas facetas cree que descubrió de sí misma como actriz al interpretar a Paula?

Estuve hablando con David Rosen, el guionista principal y creador de la serie, sobre cómo él y los guionistas habían creado escenas que parecían ilimitadas en cuanto a posibilidades, donde los momentos podían significar tantas cosas diferentes y sentirse de tantas maneras distintas dependiendo de la toma que realizáramos. Y creo que ese nivel de espontaneidad y apertura es algo que siempre he buscado en mi trabajo y que siempre he disfrutado, pero en esta serie se sentía muy resguardado. Parecía que la esencia de la serie era esta especie de caos impredecible. Fue divertido sentir eso como actriz.

-Máximo placer garantizado es una mezcla de thriller y comedia. ¿De qué manera cree que sus temas y atmósfera resuenan con los tiempos que estamos viviendo?

Creo que la sensación de paranoia y desconfianza, y el hecho de presenciar horrores que nombramos y que luego la gente nos dice que no están sucediendo o que no son ciertos. (Pienso en) algunas cosas que vemos a través de internet todo el tiempo, ya sea el genocidio en Gaza... La gente lo denuncia, pero también hay un gran silencio en torno a eso. Creo que esa idea de decir “fui testigo de algo horrible”, y sentirte un poco loco porque parece que no todo el mundo lo ve, eso me resulta familiar.