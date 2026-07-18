Alejandro Tabilo se despide del ATP de Bastad tras caer en las semifinales contra Andrey Rublev

Alejandro Tabilo se despide del ATP de Bastad. El chileno luchó, pero acabó perdiendo en tres sets de 6-4, 4-6 y 6-4 contra el ruso Andrey Rublev tras dos horas y 12 minutos de partido.

La primera manga comenzó siendo complicada para la raqueta nacional. Recién en el primer juego del encuentro quedó 15-40 abajo, entregándole a su rival las primeras opciones de quiebre. La buena noticia en aquel momento fue que logró sacar adelante la tarea y mantener el servicio.

El problema, entonces, llegó en el tercer game. El ruso encontró la manera de complicar a Tabilo, obteniendo otras dos nuevas chances para pasar adelante y a fin de cuentas lo consiguió. Con el quiebre, y la confirmación respectiva, Rublev pasó adelante por 3-1.

Luego, en el séptimo juego, el chileno volvió a complicarse, pero esta vez logró salir airoso de la situación para mantenerse en la lucha por el parcial. Sin embargo, en los juegos restantes nunca pudo ser una amenaza para el Top 20 de la clasificación y se despidió del primer set por 6-4 sin tener ninguna opción de quiebre para la estadística.

En el segundo parcial ambos tenistas tomaron las precauciones pertinentes. Por un lado, el ruso buscaba evitar darle opciones de remontada al chileno que, en tanto, esperaba con paciencia el momento de atacar.

Y este llegó en el sexto game. Tabilo encontró la manera de encontrar su primer punto de quiebre y cerrarlo para ponerse 4-2 arriba. De ahí en adelante todo parecía tranquilo hasta el noveno juego.

Fue entonces que Rublev buscó recuperar el punto. El ruso llegó a estar 15-40 arriba, por lo que el nacional debió esforzarse con todo para remontar. Tres servicios más tarde, llegó la chance de que Tabilo pudiera cerrar el set. Pero aquello no ocurrió, pues el euroasiático acabó rompiendo el saque.

Así, Tabilo tuvo que esforzarse y atacar en el décimo juego, logrando el quiebre necesario que le permitió llevarse el set por 6-4 y estirar la definición al tercer set.

En la última manga el partido se dificultó para el chileno en el séptimo juego. Allí volvió a perder el servicio quedando 4-3 abajo. Luego, en el siguiente, Tabilo encontró una opción para recuperarlo, pero no tuvo éxito.

Esto le permitió a Rublev tener la posibilidad cerrar el partido en el noveno game. Allí, encontró dos puntos de partido, pero Tabilo acabó impidiéndole la opción de finalizar el partido.

De todas maneras, el ruso no estaba para más complicaciones y logró imponerse por 6-4 llevándose el boleto a la final.

En esta instancia deberá enfrentar al italiano Luciano Darderi (18°), quien a primera hora se impuso por 6-4, 6(11)-7 y 6-3 al paraguayo Adolfo Vallejo (71°).