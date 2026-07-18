Kimi Antonelli vuelve a pisar fuerte en la Fórmula 1 y se anota con la pole position del GP de Bélgica

Kimi Antonelli vuelve a pisar fuerte en la Fórmula 1 para comandar la prueba de clasificación en el Gran Premio de Bélgica. Así como lo había hecho en la sesión de Silverstone, en el circuito de Spa-Francorchams repitió el buen rendimiento y se quedó con la pole position. Es su sexto triunfo de la temporada en esta instancia, sumándose a los festejos en China, Japón, Miami, Mónaco y el mencionado desempeño en Gran Bretaña.

El piloto de Mercedes recorrió los 7.004 metros de trazado en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas. Le ganó la pulseada de la Q3 a Max Verstappen, quien, a bordo de su monoplaza Red Bull, había finalizado solo 317 milésimas por detrás.

Si bien Lando Norris cerraba el podio, la FIA lo penalizó con el retroceso de 10 casilleros por cambiar la batería sin autorización. En ese sentido, el representante de McLaren y actual campeón del certamen quedó rezagado hasta la décimo tercera posición y le cedió su lugar a George Russell, el otro miembro de Mercedes y actual escolta de Antonelli en la tabla general.

Charles Leclerc, que había sorprendido con su primer victoria del año en Silverstone, pasó a ser el cuarto sobre el emparrillado, mientras que Lewis Hamilton, su colega de Ferrari, será quinto.

Estas ubicaciones no hacen más que encender la máxima categoría del automovilismo. De hecho, la carrera en Bélgica promete ser una de las más disputadas de la campaña. Este domingo, a las 9 horas de Chile, Antonelli buscará mantener su liderato frente al asedio de Russell, Mad Max y la dupla de los Cavallino Rampante.

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