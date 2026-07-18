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    Kimi Antonelli vuelve a pisar fuerte en la Fórmula 1 y se anota con la pole position del GP de Bélgica

    En el circuito de Spa-Francorchamps, el piloto de Mercedes se anotó con su segundo triunfo consecutivo en la prueba de clasificación (el anterior había sido en Silverstone).

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli gana la pole position en el Gran Premio de Bélgica. Foto: Fórmula 1.

    Kimi Antonelli vuelve a pisar fuerte en la Fórmula 1 para comandar la prueba de clasificación en el Gran Premio de Bélgica. Así como lo había hecho en la sesión de Silverstone, en el circuito de Spa-Francorchams repitió el buen rendimiento y se quedó con la pole position. Es su sexto triunfo de la temporada en esta instancia, sumándose a los festejos en China, Japón, Miami, Mónaco y el mencionado desempeño en Gran Bretaña.

    El piloto de Mercedes recorrió los 7.004 metros de trazado en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas. Le ganó la pulseada de la Q3 a Max Verstappen, quien, a bordo de su monoplaza Red Bull, había finalizado solo 317 milésimas por detrás.

    Si bien Lando Norris cerraba el podio, la FIA lo penalizó con el retroceso de 10 casilleros por cambiar la batería sin autorización. En ese sentido, el representante de McLaren y actual campeón del certamen quedó rezagado hasta la décimo tercera posición y le cedió su lugar a George Russell, el otro miembro de Mercedes y actual escolta de Antonelli en la tabla general.

    Charles Leclerc, que había sorprendido con su primer victoria del año en Silverstone, pasó a ser el cuarto sobre el emparrillado, mientras que Lewis Hamilton, su colega de Ferrari, será quinto.

    Estas ubicaciones no hacen más que encender la máxima categoría del automovilismo. De hecho, la carrera en Bélgica promete ser una de las más disputadas de la campaña. Este domingo, a las 9 horas de Chile, Antonelli buscará mantener su liderato frente al asedio de Russell, Mad Max y la dupla de los Cavallino Rampante.

    Revisa la clasificación completa aquí

    PilotoEscuderíaTiempo
    1Andrea Kimi AntonelliMercedes1:44.361
    2Max VerstappenRed Bull Racing1:44.678
    3Lando NorrisMcLaren1:44.801
    4George RussellMercedes1:44.869
    5Charles LeclercFerrari1:44.893
    6Lewis HamiltonFerrari1:44.895
    7Oscar PiastriMcLaren1:45.016
    8Arvid LindbladRacing Bulls1:45.143
    9Gabriel BortoletoAudi / Stake1:45.628
    10Isack HadjarRacing Bulls1:45.823
    11Liam LawsonRacing Bulls1:46.120
    12Pierre GaslyAlpine1:46.331
    13Franco ColapintoAlpine1:46.392
    14Nico HülkenbergAudi / Stake1:46.671
    15Carlos Sainz Jr.Williams1:46.777
    16Oliver BearmanHaas1:46.779
    17Alex AlbonWilliams1:47.120
    18Esteban OconHaas1:47.801
    19Valtteri BottasCadillac1:47.823
    20Sergio PérezCadillac1:47.971
    21Fernando AlonsoAston Martin1:50.002
    22Lance StrollAston Martin1:50.177

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    Más sobre:Fórmula 1F1Fórmula UnoKimi AntonelliMercedesGP de BélgicaGran Premio de BélgicaAutomovilismoPolideportivo

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