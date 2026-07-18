Fernando Alonso ningunea a Argentina antes de la final del Mundial: “Es más fácil; le tenía más miedo a Inglaterra”

Este domingo se llevará a cabo en Estados Unidos la final del Mundial de Norteamérica 2026. A esta instancia llegaron España y Argentina, dos cuadros que mantienen la ilusión de obtener un nuevo título para su palmarés.

En la previa de este encuentro, diversas figuras han tomado la palabra para referirse al partido. Entre ellas destaca la del piloto hispano Fernando Alonso. En medio de los entrenamientos para el Gran Premio de Bélgica, aseguró que tiene la esperanza puesta en que la Furia Roja pueda conseguir su segundo Mundial.

Sin embargo, lo hizo ninguneando el trabajo de Argentina. Cuando se le preguntó a quién prefería entre la Selección e Inglaterra, respondió: “Creo que Inglaterra era un mejor equipo, así que le tenía más miedo en la final. No puedo decir que Argentina vaya a ser fácil, pero en España estamos contentos de que Argentina pasara porque creemos que es más fácil. Pero, ya sabes... quizás Inglaterra se lo merecía un poco más. Messi es el problema”.

Ante la misma interrogante, el otro español presente en la Fórmula Uno, Carlos Sainz, indicó que ganará “obviamente España, porque nosotros jugamos al fútbol”.

La preocupación de Aymeric Laporte

Cabe señalar que en la previa del partido, Aymeric Laporte expresó su preocupación por el juego de la Albiceleste, apuntando al criterio arbitral aplicado durante el torneo.

“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, señaló al diario Marca.

“Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, añadió.

Consultado por la influencia de Lionel Messi, el zaguero destacó su trayectoria y el impacto que ha tenido. “Es una leyenda de toda la vida. Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia. En muchos momentos importantes aparece siempre. En muchos míos también. Es un futbolista increíble. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros”, afirmó.

En esa línea, Laporte agregó que el objetivo de España es conquistar el título, independiente del rival. “Da igual a quién ganemos. Yo me quedo con la victoria en un Mundial, sea contra quien sea. Obviamente, derrotas a otra leyenda más de las que ya hemos dejado atrás”, señaló.

El partido entre España y Argentina está programado para este domingo 19 de julio a partir de las 15.00 horas de Chile.