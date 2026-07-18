Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes los récords que ha marcado la Copa del Mundo de Norteamérica, convirtiéndose en la “más grande de la historia”. Pero no solo eso. Incluso llegó a plantear la opción de que el país vuelva a ser sede del Mundial, aunque con un cambio: ser anfitrión en solitario.

“Sugiero, porque ha sido tan exitoso... lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente”, planteó el mandatario en una recepción en la Torre Trump, en la cual estuvo acompañado por el timonel de la FIFA, Gianni Infantino. Por cierto, el máximo dirigente del fútbol mundial se deshizo en elogios hacia Trump.

“Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y Estados Unidos la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría”, planteó, con cierta cuota de ironía, el presidente del país del norte, bromeando con el líder de la FIFA riéndose a su lado.

"Queremos otro Mundial en EE.UU, pero sin México y Canadá esta vez. VAMOS A TRAER A OTRO PAÍS.



Gianni (Infantino) sugirió a China, vuelo cortito, a los jugadores les encantaría".



Donald Trump sobre la Copa del Mundo. 🇺🇸⚠️ pic.twitter.com/Qcw9ydfLPL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

De acuerdo con el republicano, la Copa del Mundo suma hasta la fecha 6,5 millones de asistentes, cifra que la convierte en “el torneo con más asistencia de la historia de todos los deportes”. Durante su alocución, en un tono distendido, Trump felicitó a Infantino por la organización del evento y por “momentos inolvidables”, incluyendo la polémica de la tarjeta roja del delantero Folarin Balogun, quien recibió un “perdonazo” y pudo jugar ante Bélgica, lo que generó una serie de reacciones y la molestia de los europeos.

“Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación... ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia. Ganaron el partido”, declaró.

Mostrando una faceta de analista de fútbol, el mandatario incluso abordó la eliminación de Inglaterra y la postura defensiva que tomó el cuadro de Thomas Tuchel, que terminó cayendo ante Argentina. “Ellos tienen un gran jugador con el que jugué al golf, Harry Kane. Creo que se equivocaron cuando lo pusieron a defender, pero yo no sé sobre fútbol”, comentó.

Sobre la final del domingo, cerró enviando “buena suerte a España y Argentina”, sin revelar a su favorito.