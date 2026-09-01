Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia

El fútbol chileno suma un nuevo representante en la Premier League. Tras el cierre del mercado de pases europeo, Darío Osorio se transformó en el flamante refuerzo del Crystal Palace. En la actualidad, solo Marcelino Núñez está en el Ipswich Town.

La gran campaña que venía acumulando de la mano del Midtjylland de la Superliga danesa despertó el interés de las Águilas, quienes lograron cerrar las negociaciones con el jugador de manera exitosa.

La transferencia contempla un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro de la misma moneda, con una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones. Además, el Midtjylland retendrá una cláusula de venta futura. Es la transacción más importante en la historia del fútbol danés.

Estas cifras lo dejan en el quinto puesto de los fichajes de chilenos más caros por detrás de Alexis Sánchez con la transferencia de Barcelona a Arsenal (54 millones de dólares), de Udinese al Barcelona (47 millones de dólares), de Arsenal a Manchester United (40 millones de dólares) y de Arturo Vidal cuando dejó a la Juventus rumbo al Bayern Múnich (41,6 millones de dólares).

Las primeras pistas sobre su vínculo con el cuadro inglés surgieron durante las primeras horas de este martes, cuando el chileno no se presentó a las prácticas matutinas del cuadro danés.

Uno de los puntos más atractivos para el chileno es que el club del sur de Londres milita en la Premier League y disputará la Europa League. Es el actual campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano, por 1-0, en el duelo jugado en el RedBull Arena, en Leipzig, Alemania.

La presencia de Osorio también le permitirá al equipo intentar consolidarse en la máxima categoría inglesa, para evitar el sufrimiento de evitar el descenso, tal como sucedió en la temporada pasada, en la que el cuadro londinense acabó ocupando el 15° puesto con 45 puntos, solo seis unidades más que West Ham, club que perdió la categoría junto a Burnley y Wolverhampton.

No fue el único chileno que fichó en Europa. Maxi Gutiérrez, quien defendía a Independiente de Argentina, tras ser fichado desde Huachipato, defenderá al Dinamo Moscú a cambio de US$ 7 millones.

Darío? 🇨🇱 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2026

El cheque que recibe la U

No solo su ahora exequipo danés saca cuentas alegres por la venta, pues también lo hace Universidad de Chile, que conserva un 10% de una futura venta. Eso sí, los azules deberán esperar a que esta se concrete, ya que la llegada del oriundo de Hijuelas se da producto de un préstamo.

En septiembre de 2023, Azul Azul informó mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cómo habían sido los términos de la venta del joven futbolista a Europa.

Junto con detallar los montos de la venta, también se dio cuenta de la fórmula empleada por el Midtjylland para cancelar la millonaria suma. “El precio a pagar se efectuará en cuotas según el siguiente detalle: 37,5% en 2023 (1.875.000 de euros); un 12,5% en 2024 (625.000); un 25% en 2025 (1.250.000) y 25% 2026 (1.250.000)”, explicó el documento firmado por el gerente general José Ignacio Asenjo.

Es así como la figura de 22 años le reportará al club que lo formó un cheque de más de US$ 3,6 millones. En total, Osorio les habrá dejado casi US$ 10 millones considerando los derechos de formación, pues en 2023, Universidad de Chile vendió el 90% del pase del jugador en US$ 5,3 millones.

Los otros movimientos del mercado

Dentro de los movimientos que destacaron en el último día de transferencias en Europa estuvo la compra de Enzo Fernández por parte del Manchester City. El volante que estuvo defendiendo a Argentina en el último Mundial, se pondrá otra vez bajo las órdenes de Enzo Maresca.

Según han informado desde Inglaterra, el mediocampista firmó por los ciudadanos por 140 millones de euros.

Este traspaso comenzó a evidenciarse el pasado fin de semana cuando el actual técnico del Chelsea, Xabi Alonso, lo dejó fuera de la convocatoria para enfrentar a Brighton.

Cabe señalar que en el estreno de la Premier League, Fernández fue abucheado por la hinchada Blue durante el duelo contra Fulham, en especial por los hechos que marcaron las semifinales contra Inglaterra en Norteamérica 2026.

Otro movimiento destacado es la llegada del brasileño Gabriel Jesús al Barcelona. El delantero llega proveniente desde la Premier League a cambio de 10 millones de euros con un contrato por tres temporadas que lo unirá con los culés hasta el 30 de junio de 2029.

Esto se da como una medida para reforzar el ataque del cuadro español tras el fallido traspaso de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid.

Si bien el rendimiento del ariete se vio disminuida en sus últimos pasos por Manchester City y Arsenal por las lesiones, fue el propio jugador el que señaló que ya se encuentra en forma.

“Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente”, comentó durante su presentación oficial.

A su vez, el Aston Villa cerró el fichaje del delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del PSG por 55 millones de euros.

El futbolista de 18 años, disputó 42 encuentros en la pasada temporada con los parisinos, marcando cuatro goles y entregando la misma cantidad de asistencias.