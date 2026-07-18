Alarma en el Betis: Manuel Pellegrini se ausenta de la concentración y no dirige su partido de la pretemporada

Pellegrini no estuvo presente en el primer amistoso del Betis en la pretemporada.

El Betis tenía todo preparado para iniciar su primer apronte de pretemporada en Alemania. El conjunto verdiblanco se enfrentó al modesto Sportfreunde Lotte, sin embargo, lo hará con la sensible ausencia de Manuel Pellegrini. El técnico chileno abandonó la concentración del club y retornó a España por un motivo personal.

Los béticos, que fueron dirigidos por su ayudante Rubén Cousillas, se impusieron con comodidad, por 3-0, sobre el equipo que milita en la Regionalliga West, una de las ligas regionales del fútbol teutón.

“Manuel Pellegrini tuvo que dejar, este viernes, por un asunto personal Alemania, en donde el Real Betis está realizando su primer stage de pretemporada y que regresa tras jugar el amistoso contra el Sportfreunde Lotte”, informó Estadio Deportivo.

Una intensa pretemporada

Hace unos diez días, el Betis viajó a Alemania para iniciar los trabajos de pretemporada. El equipo concentró en el Hotel-Residence Klosterpforte, ubicado en Marienfeld, Renania del Norte-Westfalia. Ahí, el Ingeniero comenzó a sentar las bases físicas y tácticas de cara al nuevo curso. El año estará marcado por el retorno del club a la Champions League.

Con el amistoso ante el Sportfreunde Lotte, el Betis finalizó su primera fase de preparación. Ahora, durante esta misma tarde, el plantel verdiblanco retornará a Sevilla.

El club hispalense volverá a las prácticas a la ciudad Deportiva Luis del Sol, donde entrenarán desde el 20 hasta el 25 de julio. En ese periodo, específicamente el 22, se medirá con el Recreativo de Huelva, en la LVII edición del Trofeo Colombino. Tres días después, visitará al Granada para disputar el Trofeo Ciudad de Granada.

Después de un día de descanso, el Betis realizará su segunda concentración en Marbella, entre el 27 de julio y el 1 de agosto. El 29 tendrá su primer gran desafío ante el Olympique de Lyon.

Finalmente, el elenco verdiblanco viajará a Dublín, Irlanda, el 3 de agosto. Permanecerá por cuatro días y enfrentará al Arsenal el 5 de ese mes. En tanto, el cierre de la pretemporada se dará en Sevilla, con la presentación oficial del plantel, en un amistoso ante el Bornemouth. Se jugará el 8 de agosto en La Cartuja.