Kimi Antonelli regresa a lo grande en el GP de Gran Bretaña y se anota con su quinta pole position de la temporada

No habían sido las mejores semanas para Kimi Antonelli, sobre todo después de ceder terreno en la tabla acumulada de pilotos tras no poder ganar en los Grandes Premios de Barcelona y Austria. Sin embargo, este sábado el italiano recuperó la sonrisa en Gran Bretaña, quedándose con la pole position y anotando su quinto triunfo de la temporada en una prueba de clasificación. Las anteriores fueron en China, Japón, Miami y Mónaco.

Con un tiempo de 1:28.111, el piloto de Mercedes se alzó como el más veloz en Silverstone y ratificó que está de vuelta a lo grande en la Fórmula 1. Su registro, de hecho, le sirvió para imponerse a los Ferrari, dejando a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, frenó el andar de George Russell (4°), su colega de escudería, que había arrasado en la última fecha disputada en Spielberg.

En esa misma línea, lo especial de su primer puesto se sostiene en que arruinó la celebración de dos pilotos que corrían con la ventaja de ser locales. Incluso, lo hizo por partida doble. Esto se debe a que en la prueba Sprint, Antonelli también se quedó con la victoria y dejó atrás a los ingleses Hamilton y Russell. De esta manera, sumó los ocho puntos que se le otorgan al ganador, llegando a las 179 unidades totales en la tabla general.

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