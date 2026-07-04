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    Kimi Antonelli regresa a lo grande en el GP de Gran Bretaña y se anota con su quinta pole position de la temporada

    En Silverstone, el piloto de Mercedes recuperó el primer lugar sobre el emparrillado. Su último festejo había sido en Mónaco.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Gran Bretaña.

    No habían sido las mejores semanas para Kimi Antonelli, sobre todo después de ceder terreno en la tabla acumulada de pilotos tras no poder ganar en los Grandes Premios de Barcelona y Austria. Sin embargo, este sábado el italiano recuperó la sonrisa en Gran Bretaña, quedándose con la pole position y anotando su quinto triunfo de la temporada en una prueba de clasificación. Las anteriores fueron en China, Japón, Miami y Mónaco.

    Con un tiempo de 1:28.111, el piloto de Mercedes se alzó como el más veloz en Silverstone y ratificó que está de vuelta a lo grande en la Fórmula 1. Su registro, de hecho, le sirvió para imponerse a los Ferrari, dejando a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, frenó el andar de George Russell (4°), su colega de escudería, que había arrasado en la última fecha disputada en Spielberg.

    En esa misma línea, lo especial de su primer puesto se sostiene en que arruinó la celebración de dos pilotos que corrían con la ventaja de ser locales. Incluso, lo hizo por partida doble. Esto se debe a que en la prueba Sprint, Antonelli también se quedó con la victoria y dejó atrás a los ingleses Hamilton y Russell. De esta manera, sumó los ocho puntos que se le otorgan al ganador, llegando a las 179 unidades totales en la tabla general.

    Revisa la clasificación completa del Gran Premio de Gran Bretaña:

    PosiciónPilotoEscuderíaTiempo Oficial
    1Kimi AntonelliMercedes1:28.111
    2Charles LeclercFerrari1:28.286
    3Lewis HamiltonFerrari1:28.458
    4George RussellMercedes1:28.481
    5Isack HadjarRed Bull Racing1:28.746
    6Lando NorrisMcLaren1:28.877
    7Max VerstappenRed Bull Racing1:28.893
    8Oscar PiastriMcLaren1:29.032
    9Arvid LindbladRacing Bulls1:29.305
    10Liam LawsonRacing Bulls1:29.716
    11Gabriel BortoletoAudi1:29.461
    (Q2)
    12Pierre GaslyAlpine1:30.063
    (Q2)
    13Nico HülkenbergAudi1:30.076
    (Q2)
    14Oliver BearmanHaas1:30.501
    (Q2)
    15Carlos SainzWilliams1:30.623
    (Q2)
    16Alexander AlbonWilliams1:31.341
    (Q2)
    17Esteban OconHaas1:30.680
    (Q1)
    18Valtteri BottasCadillac1:31.227
    (Q1)
    19Franco ColapintoAlpine1:31.321
    (Q1)
    20Sergio PérezCadillac1:31.451
    (Q1)
    21Lance StrollAston Martin1:32.863
    (Q1)
    22Fernando AlonsoAston Martin1:33.025
    (Q1)

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    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Kimi AntonelliMercedesCharles LeclercLewis HamiltonFerrariGeorge RussellAutomovilismoPolideportivoGran Premio de Gran BretañaGP de Gran BretañaSilverstone

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