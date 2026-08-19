Acciones de Moderna y Merck se disparan ante avances en vacuna contra el cáncer de piel

Acciones de farmacéuticas Moderna y Merck se disparan ante avances en vacuna contra el cáncer de piel.

Las acciones de las farmacéuticas estadounidenses Moderna y MDS, también conocida como Merck, se disparaban este miércoles en Wall Street, luego que las compañías anunciaran importantes avances en los resultados para encontrar una vacuna contra el melanoma.

En una nota de prensa ambas empresas informaron que su ensayo de fase 3, la que constituye la etapa previa a la aprobación de la vacuna contra dicho cáncer de piel, ha alcanzado éxito en varios de sus objetivos.

Tras el anuncio las acciones de Moderna saltaban 79,5% a US$142,45 en la Bolsa de Nueva York, mientras que las de MDS avanzaban 14,2% a US$149,42 por papel.

“El tratamiento oncológico experimental, basado en tecnología de ARNm, ha demostrado una reducción significativa en el riesgo de recurrencia o muerte en pacientes con melanoma en estado avanzado. Este avance confirma el potencial de la tecnología de la compañía más allá de las enfermedades infecciosas, abriendo un mercado multimillonario en la oncología de precisión y disipando las dudas que pesaban sobre su transición de modelo de negocio tras la pandemia. Lo interesante de esta vacuna es que se adapta a los casos particulares de cada paciente”, dijo la plataforma XTB en un informe sobre la reacción de los papeles de Moderna.

Asimismo indicó que “a los resultados del ensayo oncológico se añade el impulso positivo por los progresos en su pipeline de vacunas respiratorias y contra la gripe, que han recibido luz verde técnica en fases clave de revisión”.

En este sentido señaló que, tras varios trimestres de volatilidad y ajustes de costos, los inversionistas han respondido masivamente al renovado perfil de crecimiento de la biotecnológica estadounidense.

Nuevas pruebas

Si bien las empresas aclararon que se trata de datos preliminares y que presentaran los resultados finales del estudio próximamente en un Congreso médico internacional, esta es la primera vez que una vacuna de este tipo logra resultados positivos en las pruebas de fase 3.

Además las compañías dijeron que iniciarán contactos con las autoridades regulatorias con el objeto de pedir las autorizaciones respectivas para solicitar la autorización de tratamiento y que ya están realizando pruebas para crear vacunas que permitan combatir otros tipos de cáncer.