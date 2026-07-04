Diego Escobar, figura de los Cóndores: “Pablo Lemoine es el motor de todo esto; es el Bielsa del rugby”
El hooker es el único chileno en el Top 14 de Francia, la liga más importante del mundo. El rugbista analiza el presente de la escuadra nacional en la antesala de su estreno en la World Nations Cup y destaca la labor del head coach uruguayo. Sin embargo, también comprende que el prestigioso entrenador quiera partir después del Mundial.
Diego Escobar es el jugador más determinante del rugby chileno. El hooker de 26 años es el único nacional en el Top 14 de Francia, la liga más importante del mundo. Con los colores de Racing 92 ha logrado consolidarse en el más alto nivel. Además, es puntal de los Cóndores, que debutan este sábado a las 18 horas ante Rumania en el Estadio Nacional, por la naciente World Nations Cup, que también contempla partidos ante Hong Kong, el 11 de julio, y Georgia, el 18 del mismo mes.
¿Cómo evalúa el término de su temporada?
Sí, fue un año que me tocó jugar harto, me metí harto dentro del equipo, llegamos a semifinales. Estuvimos casi todo el año peleando y lo logramos. Si bien no conseguimos el resultado que queríamos en semi, creo que estamos empezando a construir un lindo camino para el equipo.
Además, el Top 14 tiene algunas limitaciones en cuanto a cupos de extranjeros...
Así es, se limitó en los playoffs a cinco jugadores, de los cuales el entrenador quiso poner a los cinco y dentro de esos cinco me puso a mí. Así que eso fue algo importante y me dio harta confianza, considerando las superestrellas con las que comparto plantel; dejaron a jugadores muy grandes afuera. Entonces fue un voto de confianza importante.
¿Siente que sus buenas actuaciones pueden abrir camino a otros jugadores chilenos?
Exactamente, el primer año cuando llegué, fue de las cosas que más tenía en mente. Hoy en día soy el único en la liga y en Primera División. Creo que mostrar un buen papel y un profesionalismo en el entrenamiento fuera de la cancha también es algo clave; el mostrar cómo somos fuera de la cancha, que somos una cultura que le gusta trabajar, una cultura bien mística... Como logramos esta primera clasificación al Mundial sin tener nada, creo que es algo que se puede valorar mucho y que tengo muy presente al abrir camino para más jugadores chilenos.
¿Qué cree que le ha faltado al jugador chileno para estar en estas grandes ligas?
Yo creo que más exposición a alto nivel. Creo que, si bien los entrenadores y los scouters de equipos grandes deben mirar a jugadores chilenos, a veces deben tener esa duda, diciendo ¿será el nivel en el que están jugando lo suficientemente demandante como para compararlos con este nivel? Creo que eso es lo que nos falta un poco, competencias del mejor nivel, de tier 1, para que los jugadores que se puedan destacar ahí realmente hablen por sí solos y así no haya ninguna duda de que si están en ese nivel.
¿Cuánto puede servir esta serie de partidos de la nueva World Nations Cup?
Puede ayudar a encaminar ese objetivo siempre y cuando nos vaya bien. Creo que, si tenemos un mal resultado, vamos a seguir siendo el mismo Chile que hoy en día creen que somos. Al final, luego de dos clasificaciones, si bien hemos mejorado y hemos hecho un nombre, aún no somos una nación de la cual los jugadores y entrenadores digan “necesitamos a Chile”. Entonces, creo que si tenemos un buen papel, ganamos hartos partidos y nos metemos bien en este campeonato, podemos hablar y levantar un poco más la mano.
¿Qué le pareció el grupo en el Mundial?
Es un grupo bien complicado, pero creo que Hong Kong es un rival al cual sí podemos ganarle y ganarle bien y luego intentar buscar algún partido contra esos dos equipos (Nueva Zelanda y Australia) y ojalá ganar. Creo que la mentalidad siempre va a estar en ganar y nunca vamos a entrar a la cancha con un partido perdido, pero creo que nos falta y en estos 14 meses hay que prepararlo bien y hay que subir nuestro nivel si queremos realmente llegar a ganar contra un tier 1.
Usted ha mencionado que los jugadores muchas veces sufren un bloqueo mental que les impide dar un salto...
Creo que es algo que les pasa mucho a los jugadores chilenos y en todo tipo de deporte. Se limitan mucho y me pasó a mí cuando llegué a Racing. Mis compañeros eran gente que yo miraba en la tele y al final eran ídolos para nosotros. Y creo que eso fue lo que más me costó al principio, el hacer el switch. Y al considerar eso me condicioné un poco a entrenar mal, a jugar mal. Creo que una vez que se pasa esa página y uno ya se estima al nivel de ellos mismos, de tier 1, empieza a ser todo más fácil y realmente uno saca su mejor versión. Entonces creo que, si enfrentamos a un rival creyendo que nosotros somos peores, ya está perdido el partido. Hay que trabajar en eso, en la parte mental, y en considerarnos lo que somos. Probablemente somos un equipo que sí está para ganar grandes cosas.
¿Cómo ha visto la evolución de los Cóndores en estos años?
O sea, todavía en comparación a todo lo que tienen esas federaciones tier 1, aún no tenemos nada. Pero hace siete años, cuando recién partimos con el proceso de clasificar a un Mundial, entrenábamos en una cancha de tierra y yo te aseguro que, si uno va a cualquier federación de los primeros 20 y les propone entrenar en una cancha de tierra como lo hicimos nosotros, no hay ninguna que lo vaya a hacer y mucho menos llegar a un Mundial desde eso. Entonces, creo que lo que nosotros hicimos es algo que se puede valorar y realmente ver desde otro punto de vista para poder convencerse de las cosas para las que estamos hechos.
¿Cuánta importancia tiene para usted Pablo Lemoine en este proceso?
Yo creo que él es el motor de todo esto, es el Bielsa del rugby, porque agarró una federación con cero profesionalismo; nos juntábamos un mes antes de los campeonatos y realmente el objetivo no era ganar, sino que competir. Con él se empezó a producir un profesionalismo que no se había visto nunca. Sacó a tremendos jugadores que estaban hechos para poder jugar en las mejores divisiones del mundo, pero no tenían la cabeza, y él empezó a limpiar todo esto técnicamente. Nos llevó a entrenar con los militares, nos hacía subir cerros, meditar... Todo tipo de cosas que al final se fueron dando, y mucha gente aún no está de acuerdo con sus formas de entrenar y de manejar un grupo, pero siguen dando resultados, así que creo que a nosotros nos ha hecho bien.
¿La crítica viene de gente de afuera?
Gente de afuera no le gusta mucho su forma de entrenar y su forma de manejar todo esto, pero creo que es lo que Chile necesita. Hace siete años la federación no era profesional y lo que él trajo era necesario.
¿Qué le pareció que Lemoine dijera que no se veía al frente del equipo tras el Mundial?
Él sabe perfecto cómo funciona todo esto, jugó también en el Top 14. Así que yo creo que él sabe por qué está dejando el lugar de head coach. Él ya conoce todo esto y sabe perfectamente que para nosotros lo mejor es cambiar de aire.
¿Qué espera de estos partidos?
Ganar los tres partidos. Rumania es complicado porque, si bien el año pasado le ganamos muy bien y le pasamos por arriba, le hemos ganado una sola vez en nuestra historia. Creo que van a venir con esa sed de venganza y nos pueden llegar a pillar confiados, pero nosotros estamos muy bien preparados. Creo que vamos a tener un buen papel, y Georgia, que es el rival que pelea el tier 1, está en la posición que nosotros queremos estar. Entonces, ganarle es un argumento fuerte para decir “nosotros estamos a este nivel”.
¿Y Hong Kong?
Es un rival directo en el Mundial, así que yo creo que desde ya hay que empezar a marcar la pauta. Va a ser importante.
Y a nivel de club, ¿qué viene para usted?
Me queda una temporada más y mi agente ya se empieza a mover a partir de julio. Este mes ya se empieza a abrir la ventana de ofertas y negociar con otros clubes, porque antes de eso no se puede, y va a hablar con Racing también. Así que estamos a la espera de ver qué es lo que pasa. Igual me queda un año más de contrato, así que estoy tranquilo.
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