“Sintió la ausencia de Fernando Zampedri”: la reacción de la prensa en Argentina a la goleada de Estudiantes sobre la UC

Se acabó el sueño para Universidad Católica. Este martes, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, la franja cayó goleada por 3-0 ante Estudiantes en el Claro Arena, lo que significa su eliminación del torneo. Joaquín Correa y un doblete de Guido Carrillo encaminaron la clasificación del Pincha a cuartos.

En Argentina, en donde la semana pasada lamentaron la mala suerte que tuvo el elenco de La Plata en la ida, festejaron el resultado en esta revancha, aunque también destacaron la importante ausencia del Toro Zampedri, un factor importante en el bajo rendimiento del elenco de Daniel Garnero.

Así lo especificó Diario Olé en su crónica: “La Católica no pudo hacer pesar la localía y, como si fuera poco, sintió la ausencia de Fernando Zampedri, su goleador, que no pudo jugar por haber llegado al límite de tarjetas en el primer duelo de la serie. Ese combo terminó de beneficiar a un Pincha que trató de ganarles las espaldas a los volantes chilenos para lastimar. La falta de precisión en la conexión entre la mitad de la cancha y los hombres de ataque le dificultó la tarea. Sin embargo, el surgimiento de Correa solucionó todos los inconvenientes. Sí, el jugador indicado en el momento indicado”.

En tanto, La Nación Argentina destacó la experiencia que tiene el Pincha para jugar estos encuentros coperos: “Con el peso de la historia y la jerarquía de dos jugadores que son banderas, Estudiantes enseñó su grandeza, derrotó por 3 a 0 a Universidad Católica y se clasificó para los cuartos de la final de la Copa Libertadores”.

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Por último, TyC Sports calificó de exhibición el triunfo del elenco argentino en la precordillera: “Estudiantes, a cuartos de Copa Libertadores tras una exhibición ante Universidad Católica en Chile”, titularon en su nota.

“Los 180 minutos fuimos mucho más”

La evaluación de los medios argentinos va en la misma línea de la que hizo el DT Alexander Medina en la conferencia de prensa posterior al duelo: “A mí me gustó la clasificación, me gustó el partido. Esta es una calificación muy merecida para nosotros, ya que en los 180 minutos fuimos mucho más. Yo creo que allá en La Plata que tendríamos que haber sacado una diferencia, y no lo hicimos. Incluso, creo que jugamos mejor que hoy”.

“Ni que hablar que jugamos ante un buen rival. Ellos tienen muy buenos futbolistas, es cierto, pero hoy llegaron con algunas bajas dentro de su equipo base y eso los perjudicó, sobre todo, para sostener un rendimiento a lo largo del partido. Porque ellos se exigieron mucho allá en La Plata, donde sacaron un resultado inmerecido”, añadió.