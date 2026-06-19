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    El Racing 92 de Diego Escobar busca dar el gran golpe contra Stade Toulousain en las semifinales del Top 14 francés

    El elenco del hooker nacional se enfrenta al máximo favorito para quedarse con el título del prestigioso campeonato galo.

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    El rugby chileno sigue rompiendo fronteras y escribiendo páginas doradas en el extranjero. Este viernes, a partir de las 15.00 horas de Chile, el primera línea nacional Diego Escobar Álvarez afrontará el desafío más importante de su carrera profesional cuando su equipo, Racing 92, se mida ante el poderoso Stade Toulousain en las semifinales del Top 14 de Francia, la liga de rugby más competitiva y exigente del planeta.

    El camino a esta trascendental cita no fue sencillo. El fin de semana pasado, el hooker surgido de las filas de Cobs, marcó un hito histórico al transformarse oficialmente en el primer chileno en disputar y superar la instancia de barrage (cuartos de final) del campeonato galo. Fue un partido de alta tensión, donde Diego Escobar en una jugada trascendental recuperó el balón en el minuto 75 del partido, ganándose el reconocimiento de sus pares y del público. Su aporte contribuyó a que Racing 92 lograra imponerse por un ajustado 33-31 ante Pau en calidad de visitante, sellando de forma heroica su boleto a la ronda de los cuatro mejores.

    Instalarse en la vanguardia del rugby profesional francés es un logro sin precedentes para el deporte chileno. El Top 14 no solo destaca por su nivel de impacto físico y técnico, sino por albergar a las máximas figuras del planeta. El partido se llevará a cabo en el emblemático Orange Vélodrome, reconocido mundialmente por ser sede de grandes encuentros de rugby y fútbol, ubicado en Marsella, con un aforo de 67 mil espectadores.

    El desafío rozará la categoría de titánico: al frente estará Toulouse, el líder de la temporada regular, máximo campeón histórico del certamen, y el rival a vencer para todos los aspirantes al título. Cabe destacar que Racing 92 consiguió su clasificación a la fase de eliminación directa ganándole a Toulouse en el último partido de la temporada regular por 31-20.

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