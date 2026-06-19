Entran los grandes este fin de semana: el nuevo premio que entrega la Copa Chile

La Copa Chile parte con una rareza. Este viernes se dará inicio al tradicional torneo, que históricamente fue el segundo en orden de importancia a nivel nacional. Este año, sin embargo, se transformó en el tercero: la irrupción de la Copa de la Liga, que ofrece un mayor incentivo deportivo.

El certamen agrupa a los equipos de Primera División y Primera B. En esta jornada, de hecho, ingresarán los integrantes de la máxima categoría del fútbol nacional. ¿La particularidad? Se trata de la tercera jornada que contempla el fixture. Las dos primeras, en el caso de los clubes que pertenecen a la serie principal, están programados para después: la segunda parte de este mes y los primeros días de julio.

Entran los grandes: el nuevo premio que entrega la enredada la Copa Chile

Si bien sumar es espigado trofeo a la vitrina es un incentivo importante para los clubes y sus respectivos jugadores y cuerpo técnico, incluso por el valor histórico que representa, lo concreto es que la Copa de la Liga desplazó a la Copa Chile en interés deportivo.

La explicación es clara: el nuevo certamen otorga un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores, en condición de Chile 3. El más antiguo, entrega como estímulo un camino algo más espinado: el monarca tendrá que dirimir el cuarto cupo en un repechaje con el equipo que resulte tercero en la Liga de Primera. Eso sí, el que resulte perdedor en la definición no se quedará con las manos vacías: clasificará a la Copa Sudamericana, junto a los que resulten cuarto, quinto y sexto de la Liga de Primera.

Huachipato, en la celebración de la Copa Chile (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

No se pueden descuidar

Al margen de que el estímulo pueda parecerles menor, Colo Colo, la U ni la UC pueden despreciar el certamen. Aunque los albos están bien encaminados hacia la obtención de la Liga de Primera, con 10 puntos de ventaja sobre los cruzados, sus hinchas no verían bien dejar escapar un nuevo objetivo, que se sume a la discreta participación en la Copa de la Liga, en la que no lograron entrar en las semifinales.

Ortiz descartó la rotación de jugadores. “Todas las competencias que enfrentemos o tenemos por enfrentar, vamos a dar el máximo y poner lo mejor que tenemos como equipo“, explicó. En ese contexto, asumió la deuda. ”Somos un club que tiene que salir a ganar a cualquier cancha. En la Copa de la Liga no nos alcanzó”, sostuvo. “Afrontaremos la Copa Chile sabiendo que tenemos que ganar. Lo que considere en el momento, jugará el mejor equipo que vea en el momento“, sentenció. Los albos parten con Recoleta.

Los cruzados, en tanto, también quedaron en el camino en la Copa de la Liga. En el torneo principal marchan en el segundo puesto. Eso sí, el foco lo tienen puesto en la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Estudiantes de La Plata, por los octavos de final. Esa serie se disputa en agosto. “La reglamentación te obliga a que hayan más participaciones de juveniles, sobre todo. Así que es una buena oportunidad para ellos. Nos vamos a aferrar al reglamento y trataremos de que participen los que mejor están de los juveniles”, anunció Garnero, respecto del choque ante Copiapó.

En el caso de los azules, que enfrentan a Santiago Wanderers, el panorama es más complejo. El equipo de Fernando Gago tampoco avanzó en la Copa de la Liga. En la Liga de Primera, en tanto, figura en el noveno puesto. Es decir, fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales. La Copa Chile puede terminar salvándoles el año. Gago descartó dosificar a sus dirigidos. “No. Creo en la competencia. Entiendo que el fútbol es de momentos, individuales y colectivos. Estoy convencido de lo que pueden rendir, de llevarlos a su máximo potencial. En cada partido tenemos la ilusión de tener los mismos 39 minutos del ultimo partido, con intensidad y concentración“, declaró el exvolante de Boca Juniors.