“Un desastre”: prensa internacional crítica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial

La mayoría de los medios internacionales no reparó en el desempeño del árbitro chileno, Cristián Garay, en la goleada de Canadá a Qatar por el Grupo B. Pero quienes lo hicieron, no tuvieron buenas palabras para el colegiado nacional y destacaron que en las dos jugadas claves del partido, debió apoyarse en la video-asistencia.

El diario argentino Clarín catalogó el debut de Garay como “regular” y destacó que “el árbitro chileno Garay cobró una polémica infracción de Amin sobre Buchanan. Tras revisarla en el VAR, echó atrás la decisión de cobrar penal y sancionó tiro libre fuera del área. Pero también sacó la primera roja, contra Amin.

Jugada que también fue destacada por sus pares españoles de Marca. “La acción tuvo lugar en los linderos del área grande con un recargón por la espalda sobre Cyle Larin, donde el árbitro central, Cristián Garay, marcó penalty. Sin embargo, desde el VAR le indicaron al silbante que la falta fue fuera del rectángulo por lo cual tuvo que expulsar al catarí por cortar una jugada con peligro de gol".

Cristián Garay tuvo un arbitraje lleno de polémicas. Foto: FIFA.com

Un poco más lapidario fue Sport, el cual describió la fatídica falta de Assim Madibo sobre Ismaël Koné asegurando que “el árbitro, por cierto, le había enseñado amarilla a Madibo, pero corrigió a roja directa -merecida- a instancias del VAR pero sin siquiera acudir al monitor. Curiosa la decisión”.

Al otro lado del océano, los mexicanos de Récord sentenciaron que “pese a que el árbitro dio mucho que hablar en el partido, Canadá aprovechó sus oportunidades, especialmente en el caso de Jonathan David quien, no sólo no marcó su primer gol en Mundiales sino que marcó su primer hat-trick”.

Por su parte, el periodista de El Heraldo de Panamá, Julio César Cruz, posteó en X que Garay fue desastroso. “¿Ustedes creen que Saíd Martínez es mal árbitro? Pues se están perdiendo el espanto de trabajo del chileno Cristián Garay en el Canadá vs Qatar. Expulsó un jugador qatarí en una acción donde no era roja", escribió en la red social.

Lo mismo hizo el otrora relator de ESPN, Alejandro Etcheverry, el cual lanzó: “Impresentable lo que acaba de hacer el árbitro Cristián Garay, y el VAR. Cobró un penal inexistente, y después en lugar del VAR llamarlo para verificar la acción, confirma la falta (pero fuera del área) y expulsan a Homam Ahmed. No fue falta”.

Finalmente, las críticas comenzaron en el relato para DirecTV de la mencionada jugada. Rodrigo Castro exclamó en vivo que no existió el foul y las emprendió contra el hombre de celeste. “¡Ah, bueno! Es una locura, yo voy a lo primero y es que no hay falta, pero para nada, no hay falta para nada... ¿Dónde está la falta? ¿Cómo vas a echar a un jugador por esto? Yo voy a lo primero... ¡Pero está lejísimos de lo primero! No hay contacto, ¿acaso no se puede marcar en el fútbol ahora? Un desastre Garay, eh, no hay falta“, concluyó.