SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Un desastre”: prensa internacional crítica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial

    Aunque muchos medios la pasaron por alto o simplemente no la destacaron, quienes repararon en el desempeño del juez nacional lo hicieron para fustigarlo.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Garay arbitró el duelo entre Canadá y Qatar. Foto: @QFA_EN.

    La mayoría de los medios internacionales no reparó en el desempeño del árbitro chileno, Cristián Garay, en la goleada de Canadá a Qatar por el Grupo B. Pero quienes lo hicieron, no tuvieron buenas palabras para el colegiado nacional y destacaron que en las dos jugadas claves del partido, debió apoyarse en la video-asistencia.

    El diario argentino Clarín catalogó el debut de Garay como “regular” y destacó que “el árbitro chileno Garay cobró una polémica infracción de Amin sobre Buchanan. Tras revisarla en el VAR, echó atrás la decisión de cobrar penal y sancionó tiro libre fuera del área. Pero también sacó la primera roja, contra Amin.

    Jugada que también fue destacada por sus pares españoles de Marca. “La acción tuvo lugar en los linderos del área grande con un recargón por la espalda sobre Cyle Larin, donde el árbitro central, Cristián Garay, marcó penalty. Sin embargo, desde el VAR le indicaron al silbante que la falta fue fuera del rectángulo por lo cual tuvo que expulsar al catarí por cortar una jugada con peligro de gol".

    Cristián Garay tuvo un arbitraje lleno de polémicas. Foto: FIFA.com

    Un poco más lapidario fue Sport, el cual describió la fatídica falta de Assim Madibo sobre Ismaël Koné asegurando que “el árbitro, por cierto, le había enseñado amarilla a Madibo, pero corrigió a roja directa -merecida- a instancias del VAR pero sin siquiera acudir al monitor. Curiosa la decisión”.

    Al otro lado del océano, los mexicanos de Récord sentenciaron que “pese a que el árbitro dio mucho que hablar en el partido, Canadá aprovechó sus oportunidades, especialmente en el caso de Jonathan David quien, no sólo no marcó su primer gol en Mundiales sino que marcó su primer hat-trick”.

    Por su parte, el periodista de El Heraldo de Panamá, Julio César Cruz, posteó en X que Garay fue desastroso. “¿Ustedes creen que Saíd Martínez es mal árbitro? Pues se están perdiendo el espanto de trabajo del chileno Cristián Garay en el Canadá vs Qatar. Expulsó un jugador qatarí en una acción donde no era roja", escribió en la red social.

    Lo mismo hizo el otrora relator de ESPN, Alejandro Etcheverry, el cual lanzó: “Impresentable lo que acaba de hacer el árbitro Cristián Garay, y el VAR. Cobró un penal inexistente, y después en lugar del VAR llamarlo para verificar la acción, confirma la falta (pero fuera del área) y expulsan a Homam Ahmed. No fue falta”.

    Finalmente, las críticas comenzaron en el relato para DirecTV de la mencionada jugada. Rodrigo Castro exclamó en vivo que no existió el foul y las emprendió contra el hombre de celeste. “¡Ah, bueno! Es una locura, yo voy a lo primero y es que no hay falta, pero para nada, no hay falta para nada... ¿Dónde está la falta? ¿Cómo vas a echar a un jugador por esto? Yo voy a lo primero... ¡Pero está lejísimos de lo primero! No hay contacto, ¿acaso no se puede marcar en el fútbol ahora? Un desastre Garay, eh, no hay falta“, concluyó.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCristian GarayArbitro ChilenoCanadáQatar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”

    El embajador de Estados Unidos en Israel critica a Francia por pedir que presione sobre Líbano: “¿Se informa por Hezbolá?”

    Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura

    Coaniquem registra un alza de 5,2% de atenciones por quemaduras agudas entre 2022 y 2025 y alerta por incremento durante el invierno

    Lo más leído

    1.
    El reclamo de la U contra el arbitraje luego del triunfo ante O’Higgins: “Son un poquito más quisquillosos con nosotros”

    El reclamo de la U contra el arbitraje luego del triunfo ante O’Higgins: “Son un poquito más quisquillosos con nosotros”

    2.
    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    3.
    De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

    De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

    4.
    Estará ante Uruguay: la madre de Vozinha obtiene el visado para entrar a Estados Unidos y ver a Cabo Verde en el Mundial

    Estará ante Uruguay: la madre de Vozinha obtiene el visado para entrar a Estados Unidos y ver a Cabo Verde en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura
    Chile

    Tres menores de edad fueron baleados mientras se encontraban en una plaza en Quilicura

    Coaniquem registra un alza de 5,2% de atenciones por quemaduras agudas entre 2022 y 2025 y alerta por incremento durante el invierno

    Temblor hoy, viernes 19 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos
    Negocios

    Comité de Ministros de Kast fija su séptima sesión y verá reclamaciones contra proyecto Kimal-Lo Aguirre y otro de Mataquitos

    Inversión proyectada en la construcción alcanza récord, pero advierten de déficit de mano de obra calificada para ejecutarla

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio
    Tendencias

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    ¿Llueve el fin de semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    “Un desastre”: prensa internacional crítica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial
    El Deportivo

    “Un desastre”: prensa internacional crítica al árbitro chileno Cristián Garay por su desempeño en el Mundial

    De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

    Entran los grandes este fin de semana: el nuevo premio que entrega la Copa Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”
    Mundo

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”

    El embajador de Estados Unidos en Israel critica a Francia por pedir que presione sobre Líbano: “¿Se informa por Hezbolá?”

    Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)