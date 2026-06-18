SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    El juez nacional decidió expulsar al qatarí Homam El-Amin a los 33 minutos por una infracción sobre Tajon Buchanan.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura de video.

    Hasta los 33′, Cristián Garay dirigía con cierta tranquilidad el partido entre Canadá y Qatar, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo. El duelo significaba el regreso de un juez chileno al referato en un Mundial, en algo que no ocurría desde Brasil 2014. Quienes no lo pasaban bien eran los seleccionados asiáticos, quienes a esas alturas ya cían por 2-0 y padecían el encuentro. Hasta que llegó el pique de Tajon Buchanan y la polémica.

    El lateral izquierdo Homam El-Amin persiguió al puntero canadiense y, en su intento por detenerlo, pasó a llevar levemente la pierna derecha del atacante, quien cayó al césped, se revolcó y levantó las manos de inmediato para pedir penal.

    Garay, no dudó y pitó la pena máxima, ante la furia de los futbolistas de Qatar, quienes rodearon al chileno reclamándole que no hubo contacto.

    En ese momento, el VAR irrumpió en la escena y le habló al juez nacional. Corrigieron que la infracción fue afuera del área, pero que cumplía con los requisitos para ser considerada como tarjeta roja. De esa forma, con un fluido inglés, Garay explicó la decisión y le expulsó a Homam El-Amin, quien abandonó la cancha a paso lento y golpeó uno de los postes que sostienen la red del arco.

    Otra expulsión y un momento conmovedor

    Pero el momento más conmovedor del partido ocurrió en el segundo tiempo. A los 54, Assim Madibo se barrió sobre el mediocampista Ismaël Koné. El qatarí no midió la fuerza y lesionó de gravedad al jugador canadiense.

    La seriedad de la situación se notó de inmediato, cuando el propio Madibo se tomó la cabeza. Varios compañeros de Koné de inmediato lo rodearon para resguardar su imagen, al mismo tiempo que otros fueron a encarar al infractor, quien estaba al borde de las lágrimas.

    De manera increíble, Garay sancionó la falta en un principio solo con tarjeta amarilla. Luego, al notar la gravedad de la situación, se acercó al qatarí, quien estaba siendo contenido por sus compañeros, y lo expulsó.

    Segundos después, la camilla avanzó por la cancha y antes de entrar al túnel Ismaël Koné se sentó y, con cara de tristeza, saludó al público, que en ese momento lo aplaudía.

    Más sobre:FútbolCristián GarayMundial 2026QatarHomam El-AminCanadá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Lo más leído

    1.
    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

    2.
    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    3.
    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    4.
    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    5.
    Jugador de RD Congo liquida a Cristiano Ronaldo: “Para ser honesto ya no es el mismo; ahora está un poco mayor”

    Jugador de RD Congo liquida a Cristiano Ronaldo: “Para ser honesto ya no es el mismo; ahora está un poco mayor”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Cadem: 58% cree que ingreso irregular de niños haitianos al país implica tráfico de menores
    Chile

    Cadem: 58% cree que ingreso irregular de niños haitianos al país implica tráfico de menores

    Revisa los cortes de tránsito para este viernes en Santiago por ceremonia de 93° aniversario de la PDI

    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor
    Negocios

    Toesca anuncia primer pago a aportantes por liquidación de fondos de Sartor

    Enel Américas cita a junta para votar la recompra de hasta el 5% de sus acciones

    Indisa vende su participación en el Hospital Clínico Viña del Mar a Redinterclinica

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026
    El Deportivo

    El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    El jugador viral del Mundial llega al continente: Tim Payne jugará en un grande de América

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)