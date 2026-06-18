El arbitraje chileno, en la mira: Cristian Garay y Juan Lara protagonizan una de las grandes polémicas del Mundial 2026

Hasta los 33′, Cristián Garay dirigía con cierta tranquilidad el partido entre Canadá y Qatar, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo. El duelo significaba el regreso de un juez chileno al referato en un Mundial, en algo que no ocurría desde Brasil 2014. Quienes no lo pasaban bien eran los seleccionados asiáticos, quienes a esas alturas ya cían por 2-0 y padecían el encuentro. Hasta que llegó el pique de Tajon Buchanan y la polémica.

El lateral izquierdo Homam El-Amin persiguió al puntero canadiense y, en su intento por detenerlo, pasó a llevar levemente la pierna derecha del atacante, quien cayó al césped, se revolcó y levantó las manos de inmediato para pedir penal.

Garay, no dudó y pitó la pena máxima, ante la furia de los futbolistas de Qatar, quienes rodearon al chileno reclamándole que no hubo contacto.

En ese momento, el VAR irrumpió en la escena y le habló al juez nacional. Corrigieron que la infracción fue afuera del área, pero que cumplía con los requisitos para ser considerada como tarjeta roja. De esa forma, con un fluido inglés, Garay explicó la decisión y le expulsó a Homam El-Amin, quien abandonó la cancha a paso lento y golpeó uno de los postes que sostienen la red del arco.

CATAR SE QUEDÓ CON 10 JUGADORES AL 32'



Cristián Garay expulsó Homam El-Amin, pero no cobró penal para Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L9b1j2Ky0c — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Otra expulsión y un momento conmovedor

Pero el momento más conmovedor del partido ocurrió en el segundo tiempo. A los 54, Assim Madibo se barrió sobre el mediocampista Ismaël Koné. El qatarí no midió la fuerza y lesionó de gravedad al jugador canadiense.

La seriedad de la situación se notó de inmediato, cuando el propio Madibo se tomó la cabeza. Varios compañeros de Koné de inmediato lo rodearon para resguardar su imagen, al mismo tiempo que otros fueron a encarar al infractor, quien estaba al borde de las lágrimas.

De manera increíble, Garay sancionó la falta en un principio solo con tarjeta amarilla. Luego, al notar la gravedad de la situación, se acercó al qatarí, quien estaba siendo contenido por sus compañeros, y lo expulsó.

Segundos después, la camilla avanzó por la cancha y antes de entrar al túnel Ismaël Koné se sentó y, con cara de tristeza, saludó al público, que en ese momento lo aplaudía.