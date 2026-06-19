Con Cristián Garay y Juan Lara en medio de una polémica Mundial: Canadá golea a Qatar y queda a un paso de clasificar

Sin Chile entre los clasificados al Mundial, la única posibilidad de representación estaba en el arbitraje. Y así fue como Cristián Garay fue el encargado del regreso de los silbatos nacionales a la máxima cita tras 12 años —el último había sido Enrique Osses—. Y lo hizo en un partido de importancia, entre Canadá, uno de los anfitriones, y Qatar. Sin embargo, su actuación no estuvo exenta de polémica por sus cobros, aunque eso no escondió la enorme superioridad del local, que goleó por 6-0.

En Vancouver, el local comenzó a estructurar rápidamente una victoria histórica, ya que es la primera en su historia en el campeonato planetario. Antes de la media hora, los norteamericanos se pusieron 2-0 gracias a los tantos de Cyle Larin (16′) y Jonathan David (29′).

El comienzo había sido bastante movido. Edmilson había desperdiciado una clara ocasión antes del minuto de partido y posteriormente el juez nacional comenzó a adquirir protagonismo, con tarjetas y distintos cobros.

Sin embargo, lo más polémico de la jornada llegó a los 31′, cuando Garay cobró un penal tras un casi imperceptible contacto de Homman Ahmed sobre Tajon Buchanan, que este último exageró. El VAR, a cargo del chileno Juan Lara, rectificó el la decisión porque el supuesto contacto fue fuera del área, pero sugirió tarjeta roja al defensa qatarí. Sin duda, una de las grandes polémicas del Mundial.

Una jugada que perfectamente pudo interpretarse por la inercia de la jugada y no como una intención de derribarlo, algo muy propio de los criterios que se emplean en el torneo chileno y que semana a semana terminan en los reclamos de los futbolistas por la disparidad de las decisiones ante acciones similares.

Con un hombre menos, el seleccionado asiático terminó de hacer agua por todos lados. Canadá aprovechó todos los espacios para penetrar en esa débil resistencia y el partido tenía muchos tintes de transformarse una goleada. El local, a esas alturas, estaba en condiciones de hacer lo que quisiera.

Una terrible entrada

A los 45+3′, David aprovechó el rebote que dejó el arquero tras un cabezazo de Larin y empujó el balón hacia el pórtico para poner la tercera cifra. A esas alturas, el ganador del partido no estaba en duda, la única incertidumbre era saber qué tan amplio es el marcador.

La mala noche qatarí continuó tras una terrible entrada de Assim Madibo sobre Ismael Kone. El impacto del golpe fue tal que el propio jugador asiático terminó llorando desconsolado por las consecuencias de su entrada sobre el canadiense. Sin embargo, Garay increíblemente solo le había mostrado amarilla, decisión que debió modificar tras el impacto de la acción.

A los 63′, Canadá llegó al cuarto a través de un magistral tiro libre de Nathan Saliba, que dio en el palo antes de ingresar a la valla de Mahmoud Abunada. El autor del gol, al borde de las lágrimas, exhibió la camiseta de Kone en el festejo.

El martirio para los pupilos de Julen Lopetegui continuó. A los 75′, llegó el remate de Shaffelburg, que Mohammed Mannai empujó contra su propio arco tras un despeje sumamente defectuoso. A los 90+2′, David puso la sexta cifra.

La tremenda goleada canadiense dejó a los dirigidos de Jesse Marsch con cuatro puntos, superando por diferencia de gol a Suiza. Un resultado que prácticamente les asegura la clasificación a la ronda de 32.