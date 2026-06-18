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    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial

    El juez tendrá su debut en la Copa del Mundo a cargo de dirigir a uno de los anfitriones. El silbante tiene un sueldo que le de la FIFA y agrega importantes bonos por el encuentro.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cristián Garay salta a la cancha con Canadá y Qatar: los millones que asegura el árbitro chileno en el Mundial. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Cristián Garay aguarda por su debut en el Mundial. El árbitro chileno fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro entre Canadá y Qatar que se disputará este jueves en Vancouver. El duelo válido por el Grupo B se enmarca en el comienzo de la segunda jornada de la Copa del Mundo.

    El juez estará acompañado por los asistentes José Retamal y Miguel Rocha. Se trata de la primera presencia nacional en la cancha desde la participación de Enrique Osses en Brasil 2014.

    La participación en el certamen también implica una importante retribución económica. Según cifras publicadas por el periódico británico The Times, la FIFA estableció un pago base de 100 mil dólares para los árbitros centrales del Mundial. A ese monto se suma un bono por cada partido dirigido durante el torneo. En la fase de grupos, los jueces reciben US$ 5 mil por encuentro. En caso de ser considerados para las rondas de eliminación directa, la cifra aumenta a US$ 10 mil por partido.

    De esta manera, solo por su presencia en el campeonato y su designación para el encuentro entre Canadá y Qatar, Garay ya tiene asegurados al menos 105 mil dólares.

    La presencia chilena en el Mundial no se limita a Garay. Juan Lara también forma parte del equipo arbitral del torneo y tuvo participación desde la cabina VAR en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

    Garay en un Superclásico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El respaldo de Osses

    La carrera de Garay ha sido seguida de cerca por Osses, exárbitro FIFA y actual integrante del staff arbitral del organismo internacional.

    El también exjefe de los árbitros nacionales recuerda haber identificado tempranamente condiciones que posteriormente permitieron el crecimiento del juez nacional. “En Cristián vi una persona educada, físicamente apropiada, que entendía el juego y la reacción de los futbolistas. Tenía una buena relación con los jugadores y tomaba buenas decisiones en el campo. Acertaba más de lo que erraba. Todas esas cualidades se fueron potenciando con los años”, dijo a El Deportivo.

    El exárbitro también tuvo un rol relevante cuando se confirmó la presencia de Garay en la nómina definitiva para el Mundial. “Creo que fui quien le dio la noticia, porque al ser miembro del staff de FIFA, la lista final la conocí un par de minutos antes. Lo llamé y nos emocionamos juntos, porque conozco el sacrificio y las cosas que pasan los árbitros en el transcurso”, relataba.

    Dirigir en un Mundial

    Osses conoce de primera mano lo que representa estar en una Copa del Mundo. En Brasil 2014 se convirtió en el último árbitro chileno en dirigir un partido mundialista antes de la designación de Garay. En aquel certamen, el nacional estuvo a cargo de Costa de Marfil ante Japón y Costa Rica vs. Italia.

    “Recuerdo que al entrar al primer partido pasó toda mi carrera por mi cabeza. Todos los sacrificios, el trabajo de 15 años. Es un minuto cúlmine, era la cresta de mi carrera. Todo árbitro que llega a cierto nivel aspira a dirigir en un Mundial”, dijo.

    “Después, es una responsabilidad gigante. Todos sabemos lo que pasa en Chile cuando se va a un Mundial. El país se detiene. Eso mismo pasa en todas partes. Entonces las decisiones que se toman en este tipo de encuentros influyen en el aspecto emocional, político y económico de una nación. Son momentos de mucha responsabilidad”, concluía.

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