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    Luís Boa Morte, cuarto con Portugal en Alemania 2006: “Somos uno de los favoritos; no veo puntos flacos en esta selección”

    El exmediocampista del cuadro ibérico no dudó en poner a los lusitanos como el principal candidato al título. Sobre el Grupo K, el exjugador de Arsenal aseguró a El Deportivo que “Colombia es el rival más fuerte”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Portugal debuta contra República Democrática del Congo.

    Comienza un nuevo sueño para la selección de Portugal. Tras ganar la Eurocopa 2016 y la Liga de las Naciones de la UEFA del año pasado y la de 2019, el exvolante de los lusos Luís Boa Morte no duda en poner a su selección como la gran favorita al título del Mundial 2026. “Lo importante es el grupo, por sobre las individualidades”, advierte a El Deportivo.

    ¿Qué opinión le merece Portugal en esta Copa del Mundo?

    Yo creo que Portugal tiene un gran equipo, es uno de los favoritos en mi opinión, tanto como España y Francia. Para mí, esos son los tres equipos son los grandes candidatos. Pero ojo, que son más partidos y más selecciones, muchas de las cuales se tienen muy pocos antecedentes.

    ¿Cómo ve este nuevo formato del torneo?

    Hay muchos equipos que tampoco son conocidos a nivel mundial, pero que tienen todo el mérito en llegar a la Copa del Mundo. Esperamos que se marquen bastantes goles y que Portugal sea campeón

    ¿Cuáles son las principales fortalezas de este equipo lusitano?

    Yo pienso que Portugal tiene una gran camada de jugadores, muy jóvenes, de mucha calidad. Ahora todo está saliendo bien, en muchas categorías como Sub-18 y Sub-17, además la mayor ganó la Liga de las Naciones de la UEFA. Entonces, el entrenador ha tenido mucho tiempo para preparar el equipo y ha analizado a muchos jugadores. En ese sentido, no veo puntos flacos en Portugal, porque hay muchos futbolistas que han hecho temporadas en altísimos niveles, con los mejores equipos del mundo. Portugal tiene un equilibrio perfecto en todos los sectores de la cancha.

    ¿La presencia de Cristiano Ronaldo da otro empuje al equipo?

    Cristiano terminó bien la temporada ganando el título con Al Nassr, jugando bien, marcando goles y se proyecta como uno de los líderes, sobre todo, por el tema de los goles. Sin embargo, yo creo que la estrella será el equipo, el colectivo más que las individualidades.

    ¿Qué otros jugadores de Portugal destacaría usted?

    Ahí tienes a ese grupo que ha conseguido dos Champions League consecutivas con el Paris Saint-Germain, como el lateral Nuno Mendes, además de los centrocampistas Vitinha y Joao Neves. Después tienes los complementos de Bruno Fernandes, que batió la marca de asistencias con Manchester United, además de otros jugadores que están jugando a muy gran nivel.

    ¿Usted cree fervientemente que Portugal ganará el Mundial?

    Sí, este Mundial tiene que ser el momento. Por lo que te decía, el momento del equipo. Pero te repito, ninguno puede destacar sobre el resto, por un solo jugador individual no se logrará la corona. El grupo será lo más fuerte que Portugal tiene que explotar.

    ¿Cómo analiza el grupo contra Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán?

    Yo creo que Colombia es el rival más fuerte, tiene muchos jugadores bien conocidos, muchos de ellos en clubes importantes. Congo puede ser una de las sorpresas, es un equipo con jugadores muy conectados y puede caer entre las sorpresas, hay muchos partidos que eliminó a adversarios que son potencias en África. Eso es algo que debemos tener en cuenta para no ser sorprendidos. Colombia ya sabemos que tiene jugadores fuertísimos como Luis Díaz, quien está en muy buen momento. Debemos tomar muchas precauciones y no nos podemos confiar, esto es un Mundial.

    ¿A qué jugador proyecta como la gran figura?

    Es un campeonato en el mundo diferente con muchos equipos y un formato distinto. Es difícil la elección, pero hay jugadores como Vitinha del PSG que hizo una gran temporada, consiguió el título de la Champions League y es uno de los grandes valores de Portugal en el medio. Tampoco se puede descartar a Kylian Mbappé, quien siempre anota goles.

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