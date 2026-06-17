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    El Deportivo

    “Messi es el Mundial”: prensa internacional se rinde ante Leo y la espectacular goleada de Argentina ante Argelia

    “Un marciano para gobernar el mundo”, tituló Mundo Deportivo de España, mientras que el diario deportivo Olé de Argentina habla de “Show mundial” y The Guardian asegura que “deslumbra e iguala el récord de goles en la Copa del Mundo”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lionel Messi dio la vuelta al planeta. FOTO: X @Argentina.

    No importó la hora ni el momento. La última hazaña de Lionel Messi dio la vuelta al mundo para dejar el nombre del argentino en la página más importante de la historia de los mundiales. El capitán de los campeoes mundiales marcó consecutivas veces ante Argelia para igualar la marca de goles de un solo jugador en la Copa del Mundo.

    “El show mundial de Messi con tres goles y récord”, tituló el diario deportivo argentino Olé, que agregó que “Argentina empezó la defensa del título con un 3-0 Argelia y una (otra más) actuación inolvidable de Leo, máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo”.

    En su nota interior, el medio realizó una larga descripción sobre el momento de la Pulga después de este nuevo logro, a la vez que intentó de despejar todas las dudas que rodeaban el estreno del jugador del Inter Miami en el Mundial 2026.

    “Que está viejo, que juega en una liga menor, que ya no corre como antes. Que ya no gana en el uno contra uno, que juega con el apellido, que no le da lugar a la renovación. Bienvenidos otra vez a los expertos del pesimismo. Súmense que acá está el 10. Que se revienten las gargantas gritando porque el capitán sigue ahí”, se leía en su nota principal.

    Además, concluye que “pasan los años, pasan los jugadores, queda Messi. Acá está el campeón. Con lo bueno y lo no tan bueno que se puede analizar, el Mundial 2026 se pone de pie para recibir al dueño de la Copa. Kansas City podrá contar en su historia que un día, cuando empezaba la competencia que más conmueve a miles de millones en el planeta”.

    En España, país donde el rosarino hizo gran parte de su carrera, tampoco quedaron indiferentes a la nueva marca del ocho veces ganador del Balón de Oro. Sobre todo, en Barcelona, donde están la mayoría de las raíces del exitoso atleta.

    De esa manera, el diario catalán Mundo Deportivo resaltó la nueva hazaña de su atleta favorito, el mismo que abandonó la Ciudad Condal después de la temporada 2019-’20, en plena pandemia del Covid-19.

    “Messi, un marciano para gobernar el mundo”, tituló el diario, el que describió que “a sus 38 años, Leo anotó un hat trick para romper varios récords y confirmar que es el mejor que jamás ha jugado a este deporte”.

    Asimismo, en su bajada agregó que “lloró en su primer tanto, emocionó a todo el estadio, superó a ‘O Rei’ Pelé e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales”.

    La competencia directa de este medio, Sport de Barcelona, afirmó: “Exhibición de Leo para arrancar el Mundial en ‘modo campeón’”. Así también, completó que “la historia de Messi es ‘Mundial’: primer jugador en jugar seis Copas del Mundo”.

    Alrededor del mundo

    Marca, organización periodística con sede en Madrid, tampoco quedó indiferente a esta nueva consecución del transandino. “¡¡¡Histórico hat-trick de Messi!!!... que hace soñar a Argentina con el bicampeonato”, tituló el medio deportivo más leído en idioma español.

    En su crónica del partido, se deshizo en elogios: “uno, dos y tres. Así, para empezar a anestesiar a los que (inocentemente) aún dudaban (había muchos) del rendimiento de Leo (seguramente por fijarse en su DNI y no haber visto sus partidos en la MLS). Pero sí, Messi nos regaló otro día histórico para el fútbol, con tres goles (su primer ‘hat-trick’ mundialista) que igualan a ‘Miro’ Klose como el máximo artillero en la historia de los Mundiales (16)”.

    Más directo fue el diario La Nación de Argentina que desplegó un enorme mensaje en su edición electrónica con un grandilocuente titular.

    “Messi es el Mundial. Capitán eterno: tres goles del 10 para alcanzar un nuevo récord y debutar con un triunfo contundente ante Argelia”, aclaró, a la vez que agregó que “la selección inició la defensa del título logrado en Qatar con una victoria por 3-0 en Kansas City; Messi igualó a Klose como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo”

    Clarín tampoco se desmarcó y tituló: “Con tres de un Messi enorme, Argentina goleó a Argelia y mostró su chapa de campeón”.

    En Inglaterra, con cinco horas más respecto del tiempo en Chile, en el diario The Guardian también se hicieron parte de este nuevo logro de La Pulga. “Messi deslumbra e iguala el récord de goles en la Copa del Mundo mientras Argentina supera con facilidad a Argelia”, tituló el tabloide.

    El diario L’Equipe, el medio deportivo escrito más importante de Francia también le dio amplia difusión a lo ocurrido en Kansas City. “One, two, three... Viva Leo Messi!”, fue el titular que eligieron los galos, donde Messi también triunfó en su paso por PSG.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de ArgentinaLionel MessiSelección de Argelia

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