La violencia se toma Times Square: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en Nueva York

La violencia llega al Mundial. Hinchas de Argentina y de Argelia se enfrentaron a golpes de puño en pleno Times Square, uno de los lugares más emblemáticos del centro de Nueva York. La batalla se dio horas antes del debut de ambas selecciones en Kansas City.

Los incidentes fueron registrados por otros fanáticos presentes. Ahí se ve algunos transeúntes intentando bajar los ánimos, sin embargo, el enfrentamiento solo fue en escalada. Los registros rápidamente se viralizaron. Se trata del primer hecho de violencia entre seguidores de dos equipos que se registra en la actual Copa del Mundo.

Según reportó el medio francés Le Parisien, la situación se dio luego de un intercambio de señas que escaló hasta la pelea. “Los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”, apunta el diario citado.

Por otro lado, TyC Sports apunta también a que la policía también buscó intervenir. “En los videos también se ve cómo algunos intentaban parar la pelea sin éxito, aunque se supo que luego intervinieron las fuerzas de seguridad”, apunta.