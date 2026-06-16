Con una inesperada autocrítica del polémico Kylian Mbappé: Francia debuta ante Senegal en el Mundial 2026

Con los focos en el polémico Kylian Mbappé: Francia debuta ante Senegal en el Mundial 2026. Foto: @equipedefrance

Francia iniciará este martes su participación en el Mundial. Debe enfrentar a Senegal por la primera fecha. El encuentro se disputará desde las 15.00 horas en Nueva Jersey y marcará el estreno de uno de los principales candidatos al título. El cuadro galo está en el Grupo I, también con Irak y Noruega.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega al torneo con varias de las figuras que alcanzaron la final de Qatar 2022. También algunos pocos que continúan desde el título de Rusia 2018. Entre ese grupo destaca Kylian Mbappé, actual capitán del equipo y principal referente ofensivo.

El delantero del Real Madrid afronta el campeonato con la posibilidad de conquistar el segundo Mundial de su carrera. En la antesala del debut, el atacante abordó distintos aspectos de su presente en una entrevista concedida a Le Parisien.

Ahí reconoció que debe mejorar su aporte cuando el equipo no tiene el balón. Algo que valió una reprimenda de Ousmane Dembélé y que hizo tambalear la estabilidad del camarín de Francia. “Tengo que dar un paso más en defensa. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo mejorar en ese aspecto. Es importante para el equipo y voy a hacerlo”, señaló.

Michael Olise y Kylian Mbappé, durante una práctica de la selección francesa.

La chance del récord

El atacante aseguró que está dispuesto a priorizar el objetivo grupal por sobre cualquier logro personal durante la Copa del Mundo. “Tiene que empezar en este Mundial porque queremos ganarlo. Estoy dispuesto a hacer las cosas bien porque lo quiero a toda costa”, afirmó.

Al certamen planetario llega con la chance concreta de transformarse en el máximo anotador de los mundiales. Hasta ahora suma 12 goles en 14 partidos y está a cuatro celebraciones del récord de Miroslav Klose (16). Tiene una carrera aparte con Lionel Messi, que suma 13 conquistas. Aun así, el exPSG mira otra meta: “Firmaría no marcar ningún gol a cambio de ganar el Mundial. Lo haría rápidamente”.

El jugador de 27 años también recordó la derrota sufrida ante Argentina en la final de Qatar 2022, una experiencia que, según reconoció, sigue presente en la memoria del plantel. “Es muy difícil perder la final del Mundial. Hicimos todo eso para acabar perdiendo en los penales. No creo en la suerte. Los penales son la forma más cruel de perder una final”, declaró.

La visión de Deschamps

Francia iniciará su camino ante una selección de Senegal que buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo. El cuadro africano llega al Mundial con el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022.

En la antesala del debut también sacó la voz el técnico Didier Deschamps, quien vive su último torneo al mando del combinado galo. Apuntó a sacarse la presión: “Si hay algún equipo favorito, ese es España”, dijo.

“Francia obviamente tiene el potencial también, aunque hay una generación que se retiró y ahora tenemos mucha frescura con jugadores que disputan el torneo por primera vez”, añadió el estratega. “Mi objetivo es proteger a mis jugadores y a Mbappé. Tardamos una hora en venir hasta aquí y otra en volver, los jugadores se cansan. Kanté se levanta muy temprano, así que era menos problema para él”, complementó.