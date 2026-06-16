SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con una inesperada autocrítica del polémico Kylian Mbappé: Francia debuta ante Senegal en el Mundial 2026

    La selección gala inicia este martes su participación en la cita planetaria. En la antesala del estreno, el atacante reconoce que debe mejorar su aporte defensivo y reitera que su prioridad es conquistar el título, incluso por encima de ser goleador histórico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con los focos en el polémico Kylian Mbappé: Francia debuta ante Senegal en el Mundial 2026. Foto: @equipedefrance

    Francia iniciará este martes su participación en el Mundial. Debe enfrentar a Senegal por la primera fecha. El encuentro se disputará desde las 15.00 horas en Nueva Jersey y marcará el estreno de uno de los principales candidatos al título. El cuadro galo está en el Grupo I, también con Irak y Noruega.

    El equipo dirigido por Didier Deschamps llega al torneo con varias de las figuras que alcanzaron la final de Qatar 2022. También algunos pocos que continúan desde el título de Rusia 2018. Entre ese grupo destaca Kylian Mbappé, actual capitán del equipo y principal referente ofensivo.

    El delantero del Real Madrid afronta el campeonato con la posibilidad de conquistar el segundo Mundial de su carrera. En la antesala del debut, el atacante abordó distintos aspectos de su presente en una entrevista concedida a Le Parisien.

    Ahí reconoció que debe mejorar su aporte cuando el equipo no tiene el balón. Algo que valió una reprimenda de Ousmane Dembélé y que hizo tambalear la estabilidad del camarín de Francia. “Tengo que dar un paso más en defensa. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo mejorar en ese aspecto. Es importante para el equipo y voy a hacerlo”, señaló.

    Michael Olise y Kylian Mbappé, durante una práctica de la selección francesa.

    La chance del récord

    El atacante aseguró que está dispuesto a priorizar el objetivo grupal por sobre cualquier logro personal durante la Copa del Mundo. “Tiene que empezar en este Mundial porque queremos ganarlo. Estoy dispuesto a hacer las cosas bien porque lo quiero a toda costa”, afirmó.

    Al certamen planetario llega con la chance concreta de transformarse en el máximo anotador de los mundiales. Hasta ahora suma 12 goles en 14 partidos y está a cuatro celebraciones del récord de Miroslav Klose (16). Tiene una carrera aparte con Lionel Messi, que suma 13 conquistas. Aun así, el exPSG mira otra meta: “Firmaría no marcar ningún gol a cambio de ganar el Mundial. Lo haría rápidamente”.

    El jugador de 27 años también recordó la derrota sufrida ante Argentina en la final de Qatar 2022, una experiencia que, según reconoció, sigue presente en la memoria del plantel. “Es muy difícil perder la final del Mundial. Hicimos todo eso para acabar perdiendo en los penales. No creo en la suerte. Los penales son la forma más cruel de perder una final”, declaró.

    La visión de Deschamps

    Francia iniciará su camino ante una selección de Senegal que buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo. El cuadro africano llega al Mundial con el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022.

    En la antesala del debut también sacó la voz el técnico Didier Deschamps, quien vive su último torneo al mando del combinado galo. Apuntó a sacarse la presión: “Si hay algún equipo favorito, ese es España”, dijo.

    “Francia obviamente tiene el potencial también, aunque hay una generación que se retiró y ahora tenemos mucha frescura con jugadores que disputan el torneo por primera vez”, añadió el estratega. “Mi objetivo es proteger a mis jugadores y a Mbappé. Tardamos una hora en venir hasta aquí y otra en volver, los jugadores se cansan. Kanté se levanta muy temprano, así que era menos problema para él”, complementó.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalSenegalSelección de SenegalFranciaSelección de FranciaMundialCopa del MundoDidier DeschampsKylian Mbappé

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Lo más leído

    1.
    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    2.
    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    3.
    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    4.
    Polémica en el Mundial: FIFA investiga por presunto gesto racista a árbitro del VAR del duelo de Alemania ante Curazao

    Polémica en el Mundial: FIFA investiga por presunto gesto racista a árbitro del VAR del duelo de Alemania ante Curazao

    5.
    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    Jugó un Mundial en Chile y buscará detener a Argentina: Luca Zidane, el hijo de Zizou que optó por Argelia en vez de Francia

    6.
    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos
    Chile

    “Estamos hablando de un grupo muy organizado”: fiscal Campos no descarta trata de personas en caso de niños haitianos

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    María José Abud por indicaciones del gobierno a sala la cuna: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”
    Negocios

    María José Abud por indicaciones del gobierno a sala la cuna: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Gobierno financiará sala cuna con 0,3% de la actual cotización del seguro de cesantía y evita alza de costos laborales

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic
    El Deportivo

    Escándalo en el tenis chileno: renuncian tres directores e inhabilitan a una integrante de la mesa de Milovan Kegevic

    De los peores equipos del siglo a campeón de la NBA: cómo los Knicks se reconstruyeron para cortar una sequía de 53 años

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros
    Cultura y entretención

    El día en que Pablo Neruda se hizo el dormido para evitar ser detenido por Carabineros

    “Tengo miedo de no morir”: Borges en sus días finales en la última entrevista que le dio a un medio chileno

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump
    Mundo

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar