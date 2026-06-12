SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

    El equipo galo intenta ordenar sus filas después de la convulsionada antesala mundialista. La estrella del PSG salió a defender a su compañero de selección.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, en un entrenamiento de Francia.

    Francia es uno de los candidatos al título en el Mundial. La escuadra de Didier Deschamps llega a Norteamérica con la intención de vengar la decepción que sufrió hace cuatro años en Qatar, cuando perdió la final ante Argentina. Lo hace con un contingente en su máximo nivel y con varios de los nombres que se inclinaron en esa definición en su mejor momento y con la experiencia para manejar la instancia.

    Sin embargo, esa aparente tranquilidad la ha roto la polémica. Kylian Mbappé, la figura del equipo, ha estado en entredicho por una tirante relación con sus compañeros. Hay registros de un gesto de indiferencia de N’Golo Kanté a la figura del Real Madrid. Al volante no le gustó que el delantero le pidiera la jineta de capitán antes de ingresar al campo de juego en el partido ante Costa de Marfil. En los últimos días, se supo que Ousmane Dembélé le reclamó mayor compromiso.

    Paradójicamente, quien salió a defenderlo fue la figura del PSG. Quizás con el afán de mejorar el clima interno antes de la competencia, el exdelantero del Barcelona elogió la faceta humana de Mbappé y se puso como escudo ante las críticas que ha recibido en el último tiempo. "Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Una persona estupenda fuera del campo. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Se pasan con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él”, establece, en la antesala del choque ante Irak.

    Dembélé y Mbappé BERNADETT SZABO

    Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone... Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, ejemplifica respecto de los distintos comportamientos de la estrella merengue que suelen estar en la mira de todos.

    Su última apreciación tiene que ver con la valoración con que el ariete cuenta en el plantel. “Aquí, en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante”, insiste.

    Un guiño a Messi

    Mbappé no fue el único objeto de elogios de Dembélé. Las loas también alcanzaron para Lionel Messi. "Puede ganar todos los trofeos posibles. Ya lo vi en Barcelona. La edad no cambia nada. Es el mejor que he visto, el mejor que se ha visto en el fútbol”, plantea, sin ocultar la admiración que le profesa.

    También advierte de su plena vigencia. “Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años. Puede tener esa edad, pero siempre tendrá esas cualidades. Habrá que tener cuidado con él porque es capaz de volver a ganar

    Más sobre:Mundial 2026MbappéKylian MbappéDembéléOusmane DembéléFranciaFútbolFútbol InternacionalN'Golo Kanté

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones

    Mercado laboral: la alerta que levanta Horizontal por la pérdida de empleo formal

    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    Diputado Teao solicita al Presidente Kast reconsiderar salida de Mahani Pakarati

    Acción de SpaceX abriría con un salto casi 20% en su debut bursátil

    Lo más leído

    1.
    Claudio Bravo revela la especial petición de los futbolistas de México en pleno partido en el histórico 7-0 de la Roja

    Claudio Bravo revela la especial petición de los futbolistas de México en pleno partido en el histórico 7-0 de la Roja

    2.
    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    3.
    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    Campeón mundial con el Scratch: “Este Brasil tendrá muchos problemas para ir más allá de cuartos de final”

    4.
    Salta el primer sudamericano: Paraguay desafía a Estados Unidos en una jornada tendrá dos inauguraciones más

    Salta el primer sudamericano: Paraguay desafía a Estados Unidos en una jornada tendrá dos inauguraciones más

    5.
    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    6.
    La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo

    La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal
    Chile

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    Diputado Teao solicita al Presidente Kast reconsiderar salida de Mahani Pakarati

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones
    Negocios

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones

    Mercado laboral: la alerta que levanta Horizontal por la pérdida de empleo formal

    Acción de SpaceX abriría con un salto casi 20% en su debut bursátil

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Deportado por Estados Unidos y sin ayuda de la FIFA: la historia detrás del árbitro somalí que enfrenta al mundo del fútbol
    El Deportivo

    Deportado por Estados Unidos y sin ayuda de la FIFA: la historia detrás del árbitro somalí que enfrenta al mundo del fútbol

    Fue contenido por Gustavo Alfaro: jugador de Paraguay rompe en llanto en la previa de su debut en el Mundial 2026

    Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop
    Cultura y entretención

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop

    De 31 Minutos al ejército de terracota: las exposiciones del Centro Cultural La Moneda adquieren nueva vida

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: “No tienen nada que ver”
    Mundo

    Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: “No tienen nada que ver”

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas