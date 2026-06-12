Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

Francia es uno de los candidatos al título en el Mundial. La escuadra de Didier Deschamps llega a Norteamérica con la intención de vengar la decepción que sufrió hace cuatro años en Qatar, cuando perdió la final ante Argentina. Lo hace con un contingente en su máximo nivel y con varios de los nombres que se inclinaron en esa definición en su mejor momento y con la experiencia para manejar la instancia.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad la ha roto la polémica. Kylian Mbappé, la figura del equipo, ha estado en entredicho por una tirante relación con sus compañeros. Hay registros de un gesto de indiferencia de N’Golo Kanté a la figura del Real Madrid. Al volante no le gustó que el delantero le pidiera la jineta de capitán antes de ingresar al campo de juego en el partido ante Costa de Marfil. En los últimos días, se supo que Ousmane Dembélé le reclamó mayor compromiso.

Paradójicamente, quien salió a defenderlo fue la figura del PSG. Quizás con el afán de mejorar el clima interno antes de la competencia, el exdelantero del Barcelona elogió la faceta humana de Mbappé y se puso como escudo ante las críticas que ha recibido en el último tiempo. "Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Una persona estupenda fuera del campo. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Se pasan con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él”, establece, en la antesala del choque ante Irak.

Dembélé y Mbappé BERNADETT SZABO

“Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone... Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, ejemplifica respecto de los distintos comportamientos de la estrella merengue que suelen estar en la mira de todos.

Su última apreciación tiene que ver con la valoración con que el ariete cuenta en el plantel. “Aquí, en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante”, insiste.

Un guiño a Messi

Mbappé no fue el único objeto de elogios de Dembélé. Las loas también alcanzaron para Lionel Messi. "Puede ganar todos los trofeos posibles. Ya lo vi en Barcelona. La edad no cambia nada. Es el mejor que he visto, el mejor que se ha visto en el fútbol”, plantea, sin ocultar la admiración que le profesa.

También advierte de su plena vigencia. “Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años. Puede tener esa edad, pero siempre tendrá esas cualidades. Habrá que tener cuidado con él porque es capaz de volver a ganar”