“Se había ganado el Mundial antes de tiempo”: en España critican a su selección tras el decepcionante debut ante Cabo Verde

El batacazo de Cabo Verde ante España rompió todos los pronósticos del Mundial 2026. El pequeño archipiélago africano llegó con el cartel de ser el equipo más débil del Grupo H y le sacó un sorpresivo empate a la Furia Roja. Incluso, ni la presencia del astro Lamine Yamal en el Atlanta Stadium pudo evitar la igualdad.

Tras repartir puntos con el conjunto africano, la desazón se extendió casi de forma automática en la prensa deportiva española. En Marca, por ejemplo, fueron drásticos al momento de titular su crónica: “Un desastre para comenzar”.

“Una España desconocida, sin fútbol, ideas y recursos, fue incapaz de hacer un gol a Cabo Verde, un grupo animoso que dio la gran sorpresa de este Mundial. Recurrir tarde a Lamine Yamal y Nico Williams en busca del oro no funcionó. Se esperaba con expectación el estreno de España, señalada como favorita para la conquista del Mundial, un torneo que es un laberinto en el que se pierde la fiabilidad. Ahí entra también De la Fuente, que perdió el reloj a la hora de hacer los cambios. Fue el dibujo del partido de España, sin brújula.“, agregaron.

El citado portal se mostró incrédulo, pero también dejó un mensaje para los duelos venideros. “Atlanta fue la sede de un milagro deportivo, como si un amigo de un polideportivo hubiera derrotado al mejor Rafa Nadal. España puso en el mapa a Cabo Verde. La decepción colosal que supuso el debut se arregla en las tripas del vestuario. Es pronto para perder la ilusión. Se había ganado el Mundial antes de tiempo. Toca aprender“, publicaron.

España no pasó del empate ante Cabo Verde y se llenó de críticas. Foto: Xinhua News Agency. Ju Huanzong

De igual forma, Mundo Deportivo replicó el lamento ibérico. "Qué mal estreno de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Roja no pudo pasar del empate en Atlanta ante Cabo Verde (0-0), a priori el rival más asequible del Grupo H. La roja no dejó de intentarlo, pero se encontró siempre el muro rival, con una excelente actuación del portero Vozinha, que acabó llorando emocionado y con el MVP", comentaron.

En esa misma línea, Diario As aterrizó las expectativas y lanzó una potente crítica. “La IA dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial, lo que no dijo es lo mucho que íbamos a sufrir para lograr ese objetivo. Tiene sus cosas la IA, pues la apabullante superioridad de España sobre Cabo Verde (ese era su vaticinio) quedó reducida a un triste empate que nos llena los bolsillos de dudas. Una España sin alma y con solo siete remates a puerta, impotente de principio a fin ante un rival que saldó su histórico debut con nota. ¿La Roja es la gran favorita a llevarse el título? Guardemos ese titular en el cajón“, sentenciaron.